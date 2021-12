La circolazione sanguigna è fondamentale per la salute del nostro organismo e può essere favorita seguendo un’alimentazione corretta e bilanciata. Scopriamo quindi quali sono i cibi che favoriscono la circolazione.

Perché gli alimenti favoriscono la circolazione?

In pochi sanno che una dieta corretta ed equilibrata non fa bene solo all’organismo in generale ma anche alla circolazione.

Per godere di ottima salute, è importante mantenere una buona circolazione, dato che il sangue rimuove materiali di scarto e tossine dall’organismo, regola la temperatura e il livello di pH nel corpo, fornisce ossigeno e sostanze nutritive a tutte le cellule del corpo e aiuta a guarire eventuali ferite. Proprio per questo occorre scegliere alimenti ricchi di proprietà benefiche, noti come supercibi o superalimenti, che possono aiutare a migliorare il sistema circolatorio.

Scopriamo quali sono.

Alimenti che favoriscono la circolazione: zenzero

Lo zenzero è uno degli alimenti che favoriscono la circolazione perché stimola il transito di sangue in tutti gli organi e aumenta le difese immunitarie. È una spezia ottima da aggiungere a qualsiasi pietanza, o per preparare delle deliziose tisane in inverno.

Alimenti che favoriscono la circolazione: agrumi

Gli agrumi sono dei fluidificanti naturali del sangue, aiutano a rafforzare le pareti dei capillari e migliorano così la circolazione sanguigna.

Gli agrumi, inoltre, evitano la formazione di placche di colesterolo e di coaguli di sangue, migliorando così la circolazione sanguigna. Via libera quindi ad arance, pompelmi, limoni e mandarini!

Alimenti che favoriscono la circolazione: more

Tra gli alimenti che favoriscono la circolazione ci sono anche le more, che hanno la capacità di promuovere la formazione di nuove cellule nel sangue e di purificarlo. I frutti, inoltre, sono ricchi di fenoli che hanno proprietà antiossidanti che aiutano a proteggere la salute dei vasi sanguigni.

Le more si possono gustare come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio, oppure possono essere aggiunte ai cereali e allo yogurt a colazione.

Alimenti che favoriscono la circolazione: pepe di cayenna

Il pepe di cayenna aiuta a rafforzare i vasi sanguigni e le arterie, stimola la circolazione sanguigna e il tasso metabolico. Inoltre, aiuta a combattere le infiammazioni e, dato che è un cibo piccante ricco di vitamina A e C, è molto efficace per migliorare la circolazione sanguigna.

Alimenti che favoriscono la circolazione: cioccolato fondente

L’ultimo tra gli alimenti che favoriscono la circolazione è il cioccolato fondente, in quanto ricco di flavonoidi che stimolano il flusso sanguigno, migliorando così salute e benessere dell’organismo.