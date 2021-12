Le mele sono dei frutti ricchi di proprietà benefiche per la salute, ma sono anche in grado di offrire dei benefici cosmetici davvero importanti. La salute della pelle infatti ne guadagna molto perchè questo frutto è un ottimo alleato di bellezza per la cute.

Pelle idratata grazie alle mele

La mela è un frutto in grado di idratare la pelle in modo del tutto naturale. Per ottenere questo genere di beneficio è bene grattare la mela e miscelarla con dello yogurt bianco. Il composto ottenuto assomiglierà ad una crema che andrà applicata sul viso. Tenetela in posa per circa venti minuti e poi risciacquate con acqua tiepida.

Utilizzate questa maschera per nutrire la pelle in modo perfetto e semplice.

Grazie a tale prodotto riuscirete anche ad avere una cute fresca. Tale beneficio è ottenibile anche usando un batuffolo di cotone bagnato con del succo di mela. Applicandolo sul viso e picchiettandolo, noterete che la cute diventerà molto sana.

Mele contro le imperfezioni della pelle

Le mele sono utili per ridurre le imperfezioni della pelle come l’acne. Mescolate l’acqua con dell’aceto di mele e applicate questo prodotto sulla cute.

Questa è una cura contro l’acne davvero utile che offre dei benefici in tempi rapidi. Esso infatti permette di sfiammare e ridurre l’effetto negativo dell’eruzione cutanea.

Anche le macchie sul viso possono essere ridotte applicando dell’aceto di mele sulla pelle. Applicate quindi l’aceto sul volto e lasciate agire per un’ora prima di risciacquare bene con acqua tiepida. Ripetete con costanza queste operazioni per vedere la pelle del viso schiarirsi proprio dove serve.

Pelle giovane grazie alle mele

Per ridurre le rughe del viso è possibile sfruttare i benefici offerti dalle mele. Prendete una mela cotta e unitela a del latte. Create quindi un composto omogeneo adatto ad essere spalmato sul viso. Questo anti-rughe naturali possiede delle proprietà antiossidanti straordinarie e per questo dovrebbe essere utilizzato di frequente.