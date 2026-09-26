Il Comune di Bellaria Igea Marina ha organizzato una nuova manifestazione dedicata al movimento e alla salute: la Festa dello Sport. L’evento si svolge domenica 27 settembre, dalle ore 15:00 alle 18:00, nel verde del Parco del Gelso nella zona del Palazzetto dello Sport. L’iniziativa nasce in un anno particolarmente significativo, poiché la città ha confermato la sua candidatura a Comune Europeo dello Sport 2028 e vuole dimostrare concretamente il valore del sport nella vita quotidiana dei cittadini.

Il programma prevede una serie di dimostrazioni, prove pratiche e momenti di incontro tra le varie realtà associative presenti sul territorio. L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare le eccellenze sportive locali, dall’altro offrire a tutta la popolazione — bambini, adolescenti, adulti e famiglie — l’opportunità di sperimentare discipline diverse e scoprire le opportunità offerte dalle associazioni.

Il programma della festa: sport, gioco e inclusione

Dal pomeriggio fino alla chiusura, il Parco del Gelso diventerà un palcoscenico vivace dove si alterneranno attività di judoginnastica dinamica militare e camminata metabolica. Le palestre private presenti nella zona, come Enjoy the Pain A.S.D.IFT – Igea Functional Training e Prime Fit proporranno dimostrazioni di allenamento funzionale e di danza fitness. Inoltre, sarà possibile assistere a sessioni di basket con l’ASD Bellaria Basket e a mini-tornei di pallavolo organizzati dall’ASD Dinamo Pallavolo, offrendo così una panoramica completa delle pratiche sportive attive in città.

Inclusività e valori sportivi

L’assessore allo Sport, Francesco Grassi, ha sottolineato che la giornata è stata pensata per enfatizzare valori come rispettoimpegnodisciplinalealtàcollaborazione e, soprattutto, inclusione di persone fragili o con disabilità. Per questo, associazioni come l’ANSPI – Sezione Bellaria e l’AKS Samurai Viserba saranno presenti con attività adatte a tutti i livelli di capacità, garantendo che nessuno resti indietro.

Le realtà sportive protagoniste dell’evento

Una vasta platea di associazioni locali prenderà parte alla manifestazione, dimostrando la ricchezza dell’offerta sportiva di Bellaria. Tra le presenti troviamo l’APD Bellaria Igea Marina 1956 l’ASD Dinamo Running l’ASD Centro Olimpia l’ASD Tilt e l’ASD Shotokai Karatedo. Anche le realtà acquatiche, come l’ASD Circolo Velico Rio Pircio e il Circolo Nautico offriranno dimostrazioni sul tema del nuoto e della vela, mentre l’associazione Kiklos Società Sportiva Dilettantistica aRL presenterà attività per i più piccoli.

Il Centro Giovani Kas8 gestito dall’Associazione Papa Giovanni XXIII, utilizzerà lo spazio per illustrare i programmi della nuova stagione 2026-2027, fornendo informazioni utili a chi desidera iscriversi a corsi di danza, arti marziali o fitness. Inoltre, la Soroptimist International d’Italia partner dell’Amministrazione comunale nella sottoscrizione della Carta Etica dello Sport, sarà presente per promuovere iniziative legate all’etica sportiva e alla parità di genere.

Il Passaporto dello Sport: un percorso ludico per i bambini

Uno degli elementi più accattivanti della giornata è il Passaporto dello Sport ideato per coinvolgere i più giovani in un’avventura di scoperta. Al loro arrivo, ogni bambino riceverà un libretto con spazi per timbri o firme corrispondenti alle discipline provate. Durante il pomeriggio potranno avvicinarsi a attività di basketkaratecorsa e ginnastica raccogliendo una convalida per ciascuna esperienza.

Una volta completato il percorso, i piccoli avventurieri potranno recarsi al banco dedicato e ritirare un piccolo omaggio, riconoscimento del loro entusiasmo e della loro curiosità. Questa iniziativa, oltre a rendere divertente l’apprendimento di nuovi sport, vuole anche incoraggiare l’abitudine a uno stile di vita attivo fin dalla più tenera età.

Il pomeriggio si chiuderà con una merenda offerta dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina un momento di convivialità dove genitori, atleti e associati potranno scambiare impressioni e pianificare future partecipazioni a corsi e attività sportive.