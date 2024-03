Annalisa, cantante uscita dal talent show “Amici”, ha subìto una trasformazione dai tempi del programma di Canale 5 ad oggi. E’ una delle voci più apprezzate del momento e sta collezionando un successo dopo l’altro. Ma cosa mangia la cantante e qual è la sua dieta?

La dieta di Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa, è una delle voci più amate del momento. Con l’ultimo singolo “Mon Amour”, uscito recentemente ha già ottenuto milioni di views. Dai tempi di “Amici” dove si classificata seconda, la cantante ligure è visibilmente diversa, a partire dal suo aspetto fisico.

Annalisa, che ha 37 anni, ha anche una laurea in Fisica e, rispetto agli esordi, è molto cambiata. La cantante segue una dieta per tenersi in forma. Negli ultimi 10 anni “Nali” per i fan, ha rinnovato profondamente il suo stile e il suo look rispetto agli esordi.

Via la frangia, ha perso qualche chilo e prestato molta attenzione alla cura del fisico: “Faccio diete ma sono un po’ svogliata, anche se mi piace cucinare. I chili che ho perso, nel tempo, sono frutto anche dello stop ad alcune paranoie che avevo”, ha confessato Annalisa.

E, ha aggiunto: “Amo cucinare e fare la spesa. Cerco di mangiare bene e sano, anche se sono pigra”. La cantante, però, non mangia carne ma è una scelta ideologica.

“Dietro alle cose che mangiamo ci sono tante situazioni, mi sono fatta molte domande e mi sono informata. Io condanno l’abuso, il mancato rispetto degli animali ma non sono così rigida. È una mia scelta, con gli altri sono tollerante. Non sono una vegana, anche se ammiro chi riesce a essere così profondamente coerente”, ha detto Nali della sua dieta.

Annalisa e l’allenamento: come fa per essere in forma

Annalisa è una ragazza iperattiva, ama ballare e allenarsi e ha sempre dedicato molto tempo allo sport. In passato ha giocato a pallavolo ma ha abbandonato per dedicarsi allo studio.

Da allora, però, non ha smesso di tenersi in allenamento. Quando può Annalisa segue molto gli sport di squadra in tv, calcio compreso, anche se non è una grande tifosa di nessuna squadra in particolare.