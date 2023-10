L’aperitivo è un momento critico quando si è a dieta, ma non temete: esistono tante varianti light del classico aperitivo “sgarro”, senza per forza dover bere acqua e sgranocchiare ghiaccio. Ecco 5 alternative light dell’aperitivo a dieta.

Aperitivo a dieta, cosa bere? 5 alternative light

Anche a dieta non bisogna rinunciare a nulla, nemmeno al tanto amato e caro aperitivo delle 18. Uno dei segreti per rendere leggero l’happy hour è quello di bere due bicchieri d’acqua prima di brindare con altri drink. Ma come fare aperitivo quando si è a dieta, cosa mangiare e soprattutto cosa bere?

Bevendo due bicchieri d’acqua prima dell’aperitivo si riuscirà innanzitutto a non esagerare perché lo stomaco è già un po’ pieno e avrete anche un effetto detox. L’acqua sarà in grado di diluire alcool, grassi e calorie ingerite. Ecco svelate 5 alternative light da bere all’aperitivo.

Un bicchiere di vino

Preferibilmente bere un bicchiere di vino rosso ma anche bianco può andare bene, l’importante è non fare il bis. Un calice di rosso apporta dalle 80 alle 120 calorie, a seconda della gradazione. Per il bianco, invece, si parla di 80-110 calorie. Un po’ di vino rosso è addirittura spesso consigliato nelle diete ipocaloriche perché è in grado di apportare sostanze nutritive benefiche e ha inoltre un lieve effetto brucia grassi.

Birra

La birra è indicata anche a dieta poiché ha un apporto calorico molto basso, pari a 70 calorie a bicchiere. L’equivalente di un succo d’arancia, insomma. Inoltre la birra ha una notevole quantità di acqua che va a reidratare i tessuti e produce un effetto saziante. Inoltre questa antica bevanda è ricca di benefici e proprietà.

Succo di pomodoro

Il succo di pomodoro è una delle soluzioni più ipocaloriche e gustose che ci siano (e per di più ha anche un buon effetto saziante). Un bicchiere di questa bevanda conta tra le 20 e le 30 calorie. Si può gustare al naturale oppure nella versione più spicy, quella condita con limone, sale e pepe.

Centrifugato di frutta e verdura

Gustoso e ricco di proprietà benefiche, un centrifugato di frutta e verdura trasformerà l’aperitivo grasso in una pausa di benessere per corpo e mente. L’apporto calorico dei centrifugati dipende molto dagli ingredienti ma solitamente si aggira tra le 140-170 calorie ed è ricco di vitamine e sali minerali.

Spremuta d’arancia

La spremuta fresca di arancia o pompelmo è ottima da gustare durante l’happy hour per fare una bella scorta proprio di vitamine. Una spremuta di arancia non zuccherata conta circa 50 calorie mentre una spremuta di pompelmo circa 40.