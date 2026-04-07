Argomentazione in farmacia: tecniche pratiche per consigliare i prodotti

In farmacia la differenza tra un consiglio che viene accettato e uno che viene ignorato spesso sta nella preparazione: conoscere l’offerta commerciale e il posizionamento dei marchi è fondamentale. Il primo passo è la padronanza delle caratteristiche tecniche del prodotto, il secondo è la capacità di tradurre queste informazioni in un messaggio rapido, chiaro e orientato al cliente. Per questo motivo il processo di argomentazione deve diventare una procedura codificata nella pratica quotidiana.

Accanto alla conoscenza dei prodotti servono abilità relazionali come il cross selling e il consiglio mirato: tecniche che trasformano il sapere in capacità di guidare la scelta. Il metodo proposto qui sottolinea come sintetizzare il messaggio e quali elementi non possono mancare per rendere l’argomentazione credibile e vendibile.

Le fasi essenziali dell’argomentazione

Una presentazione efficace può essere condensata in pochi passaggi ripetibili. In apertura è utile identificare rapidamente la referenza: pronunciare il nome commerciale e definire la categoria è il modo più immediato per posizionare il prodotto nella mente del cliente. Questa fase è basata su due elementi: la definizione della categoria e la funzione pratica che il prodotto svolge. In dermocosmesi la padronanza della cosmetolinguistica e dell’analisi sensoriale aiuta a risultare più professionali e a creare fiducia.

Presentare il prodotto in 15 secondi

L’obiettivo è riuscire a spiegare in meno di un minuto che cos’è il prodotto e a chi è rivolto. Indicando subito la categoria (per esempio: “XY, collirio antinfiammatorio” o “XY, crema idratante”) si dà al cliente un punto di riferimento concreto. Una comunicazione sintetica evita fraintendimenti e facilita la decisione d’acquisto: chi ascolta comprende subito se la proposta è pertinente al suo bisogno.

Rendere chiari i benefici

Il cliente compra quando percepisce un vantaggio concreto. Per questo è importante mettere in primo piano i risultati ottenibili: efficacia, gradevolezza e tollerabilità. L’efficacia riguarda il meccanismo d’azione e i tempi di risposta (un analgesico può dare sollievo immediato, un prodotto antirughe richiede tempi più lunghi, gli integratori possono necessitare cicli di mesi). La gradevolezza include profumo, texture e facilità d’uso; nella dermocosmesi è decisiva per il riacquisto. La tollerabilità copre aspetti come test dermatologici o formulazioni a basso rischio di effetti collaterali.

Caratteristiche formulative e informazioni tecniche

Conoscere i principi attivi e le scelte formulative dà autorevolezza al consiglio. Tuttavia, il tempo in farmacia è spesso limitato: non è necessario elencare tutti gli ingredienti a meno che il cliente non lo richieda. In quel caso, entrare nel dettaglio dimostra competenza. In generale conviene focalizzarsi su ciò che influisce direttamente sulla scelta: durata dell’effetto, modalità di somministrazione e aspetti legati alla sicurezza.

Quando parlare degli ingredienti

Se il cliente è informato o ha consultato fonti online, allora spiegare il ruolo dei singoli componenti diventa rilevante. In caso contrario è più utile tradurre il contenuto tecnico in benefici pratici: “contiene X per ridurre l’infiammazione” anziché un elenco chimico. Questo approccio preserva il valore informativo senza appesantire il messaggio.

Modalità d’uso, prezzo e posizionamento dei marchi

Chiudere l’argomentazione con le istruzioni d’uso è indispensabile: molte inefficaci applicazioni derivano da un uso scorretto. Ricordare se un farmaco va preso a stomaco pieno o vuoto, la frequenza di applicazione o la durata minima del trattamento è parte integrante del consiglio professionale. Anche la gestione del prezzo ha regole pratiche: esporre i prezzi a scaffale e rispondere solo a chi chiede evita di appesantire l’argomentazione iniziale e mantiene il focus sui benefici.

Il ruolo delle marche nella dermocosmesi

Nella cosmetica medico‑farmaceutica le marche possono influenzare fortemente la scelta: molte consumatrici sono legate a brand noti per esperienza precedente o per fiducia nella ricerca. Per questo, quando si parla di dermocosmesi, è corretto citare il marchio e conoscerne il posizionamento commerciale: prezzo, immagine e target aiutano a scegliere l’abbinamento più adatto al cliente. Per gli altri segmenti dell’assortimento la menzione del brand è utile solo se particolarmente nota.

In sintesi, un’argomentazione efficace nasce dalla combinazione di conoscenza tecnica e abilità comunicativa: sapere cosa offre la farmacia, tradurlo in vantaggi comprensibili e concludere con istruzioni pratiche. Ripetere questo metodo rende il consiglio più rapido, più utile e più efficace, migliorando la fidelizzazione e il risultato commerciale.