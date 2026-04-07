Speranza di vita in Italia: 83,4 anni, divari regionali e sfide per la salute

L’Italia conferma una delle più alte speranze di vita al mondo: la media alla nascita è di 83,4 anni. Questo risultato riflette decenni di miglioramenti sociali e sanitari, ma nasconde anche tensioni nuove e diffuse: l’invecchiamento demografico ha trasformato il profilo delle malattie e messo alla prova l’organizzazione delle cure. Nel testo che segue analizziamo i numeri principali, le cause storiche di questo progresso e le criticità emergenti, usando dati puntuali e spiegazioni chiare per comprendere perché vivere più a lungo non significa automaticamente vivere meglio. In questo quadro entrano in gioco sia fattori medici sia fattori territoriali.

I numeri della longevità e la loro evoluzione

Negli ultimi decenni la speranza di vita alla nascita è aumentata in modo sensibile: tra il 1990 e il 2026 gli uomini hanno guadagnato circa 8 anni (arrivando a 81,5) e le donne circa 6,5 anni (85,6). L’età mediana alla morte, che indica il valore oltre il quale il 50% dei decessi si verifica, nel 2026 è stata di 81,6 anni per i maschi e 86,3 per le femmine. Questi indicatori documentano progressi straordinari, alimentati da fattori lontani nel tempo ma ancora rilevanti oggi.

Evoluzione storica e cause profonde

Il salto di longevità si spiega con la riduzione drastica della mortalità infantile: se nell’Ottocento si registravano circa 230 decessi su mille nati, nel 2026 il tasso è sceso a 2,7 per mille, uno dei valori più bassi al mondo. A questa trasformazione hanno contribuito il miglioramento dell’alimentazione e dell’igiene, i progressi della medicina, la diffusione dei vaccini e, dopo il 1978, l’istituzione di un Sistema sanitario nazionale a accesso universale. Questi fattori hanno spostato il peso dei decessi dalle malattie infettive a patologie croniche.

Le malattie che cambiano il volto della salute pubblica

Con l’allungamento della vita è aumentata la prevalenza delle malattie cronico-degenerative: i tumori e le malattie cardiovascolari hanno assunto un ruolo centrale nel profilo di mortalità. I tumori sono passati dal 2-3% dei decessi alla fine del XIX secolo al 26,3% nel 2026; le malattie cardiovascolari sono salite dal 6-8% al 30%, diventando la principale causa di morte dalla seconda metà del Novecento. Sullo sfondo crescono anche diabete e ipertensione, fenomeni legati all’età ma anche agli stili di vita.

Multimorbilità e impatto sociale

Un elemento critico è la multimorbilità: la presenza contemporanea di due o più patologie nello stesso individuo. In Italia questa condizione interessa circa 13 milioni di persone, con conseguenze importanti su qualità della vita, esigenze di cura e spesa sanitaria. Qui multimorbilità diventa non solo un termine tecnico ma una realtà quotidiana per famiglie e servizi, che richiede modelli assistenziali integrati e continui.

Disuguaglianze territoriali e progresso della percezione di salute

I dati nazionali nascondono forti differenze regionali: l’età mediana alla morte varia da meno di 82 anni in Campania a oltre 86 nelle Marche, evidenziando gap tra Nord e Sud che non sempre riflettono la sola biologia. Storicamente la distribuzione della mortalità era diversificata per sesso e area, ma oggi la sopravvivenza è fortemente condizionata dal territorio di residenza e dalla qualità dell’assistenza locale. Tale variabilità ha implicazioni politiche e organizzative per le autorità sanitarie.

Miglioramento soggettivo della salute

Nonostante l’aumento delle patologie croniche, la percezione di salute è migliorata: la quota di persone che si dichiara in cattiva salute è scesa dall’8% del 1995 al 5,5% nel 2026. I progressi sono particolarmente evidenti tra gli anziani: nel 2026 circa il 28% delle donne con 85 anni e più dichiara di stare male o molto male, una percentuale quasi dimezzata rispetto al 1995; tra gli uomini over 85 la quota è scesa dal 39,5% al 17,2%, avvicinandosi a quella dei 75-84enni.

Il ruolo della sanità pubblica e le sfide future

Secondo esperti come Giovanni Rezza, la riduzione delle malattie infettive grazie a vaccini e antibiotici ha allungato la vita, ma l’invecchiamento comporta inevitabilmente una maggiore incidenza di patologie croniche. Per far fronte a questa transizione è centrale un Sistema sanitario nazionale efficiente e sostenibile, in grado di garantire continuità di cure e ridurre le differenze regionali. Le sfide comprendono l’adeguamento dell’offerta di assistenza, la prevenzione e il sostegno ai caregiver.

In conclusione, l’Italia vive più a lungo ma la qualità di questa vita dipende da fattori medici, sociali e territoriali. Affrontare la crescita della multimorbilità, ridurre i divari tra regioni e rafforzare la prevenzione e l’assistenza integrata saranno passi necessari per trasformare gli anni guadagnati in anni di vita migliori.