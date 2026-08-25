Assistenza sanitaria ai Giochi del Mediterraneo: il ruolo di GVM Care & Research

I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 stanno per iniziare, e con loro arriva una sfida organizzativa senza precedenti. Tra le priorità assolute, la salute e la sicurezza di atleti, staff e pubblico. A garantire un servizio sanitario all’avanguardia è GVM Care & Research Official Healthcare Partner dell’evento.

Con un team di 90 professionisti tra medici e infermieri e sei ambulanze pronte all’intervento, GVM Care & Research ha allestito un dispositivo sanitario completo per tutta la durata dei Giochi. L’obiettivo è fornire assistenza tempestiva e specialistica a tutti i partecipanti, in coordinamento con il Sistema Sanitario Nazionale e il 118 di Taranto.

Il Villaggio Mediterraneo: un hub sanitario avanzato

Al cuore dell’organizzazione sanitaria dei Giochi del Mediterraneo 2026 c’è il Villaggio Mediterraneo allestito nella base navale della Marina Militare nell’area di Chiapparo. Qui, a bordo delle navi Aroya e Romantika sono ospitati gli atleti. Proprio sulla Aroya GVM Care & Research ha creato un vero e proprio Medical Center dotato di ambulatori specialistici, una Shock Room e un’équipe di anestesisti-rianimatori e infermieri specializzati.

Il Medical Center offre servizi di ortopediaoculisticaginecologiagastroenterologia e odontoiatria con la disponibilità di uno specialista in chirurgia maxillo-facciale. La Shock Room è operativa 24 ore su 24, con due medici e due infermieri sempre pronti a intervenire in caso di emergenze sanitarie.

D’Amore Hospital: il supporto specialistico

Il D’Amore Hospital di Taranto gioca un ruolo cruciale nel piano sanitario dei Giochi del Mediterraneo. La struttura ha allestito una sala operatoria per ortopediatraumatologia e neurochirurgia oltre a servizi di diagnostica di secondo livello con TAC e risonanza magnetica.

“Abbiamo lavorato insieme al comitato organizzatore e a tutte le istituzioni coinvolte per predisporre un dispositivo sanitario efficiente, integrato e capace di rispondere alle esigenze di una manifestazione internazionale come questa”, afferma Enrico Bellini direttore operativo del D’Amore Hospital. “Mettiamo in campo circa novanta professionisti per garantire un servizio sanitario di eccellenza.”

Un modello di assistenza integrata

GVM Care & Research porta ai Giochi del Mediterraneo un modello di assistenza modernomultidisciplinare e integrato capace di coniugare qualità clinicainnovazione tecnologica e rapidità di intervento.

“Siamo molto orgogliosi che GVM Care & Research sia Official Healthcare Partner dei Giochi del Mediterraneo 2026”, sottolinea Giuseppe Speziale vicepresidente di GVM Care & Research. “Il Gruppo arriva a questo appuntamento con oltre cinquant’anni di esperienza ospedaliera e con un patrimonio di competenze cliniche e tecnologiche che metteremo al servizio degli atleti e dello staff organizzativo.”

La partnership con i Giochi del Mediterraneo 2026 rappresenta una nuova occasione per mettere ancora una volta le proprie competenze al servizio di un grande evento sportivo internazionale. Dopo il supporto sanitario fornito in occasione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 GVM Care & Research conferma il suo impegno nel garantire sicurezza e benessere a tutti i partecipanti.