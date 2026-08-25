Yoga Vasistha: il dialogo tra Vasishtha e Rama per l’illuminazione

Nascosto tra le pagine della filosofia indiana, lo yoga Vasistha rappresenta un tesoro di saggezza. Questo testo sacro, scritto in sanscrito è un dialogo profondo tra il saggio Vasishtha e il giovane principe Rama futuro protagonista del Rāmāyaṇa.

Composto tra il VI e il XII secolo, l’opera si estende per ben 29.000 versi, suddivisi in sei parti fondamentali. Ogni sezione è un passo verso la comprensione più alta, un viaggio che culmina nell’illuminazione spirituale.

Le sei sezioni dello Yoga Vasistha

Il testo è articolato in sei parti, ciascuna delle quali esplora un aspetto cruciale del cammino spirituale:

Vairagya Khanda la rinuncia al mondo materiale

la rinuncia al mondo materiale Mumukshu Khanda il desiderio di liberazione

il desiderio di liberazione Utpatti Khanda l’origine dell’universo

l’origine dell’universo Sthiti Khanda la stabilità della coscienza

la stabilità della coscienza Upasama Khanda la pacificazione della mente

la pacificazione della mente Nirvana Prakarama il raggiungimento della liberazione

Queste sezioni formano un percorso completo, guidando il lettore dalla comprensione iniziale alla realizzazione finale della verità ultima.

L’essenza del Rāmāyaṇa

Lo Yoga Vasistha è considerato l’essenza del più ampio Rāmāyaṇa. Mentre quest’ultimo narra le avventure di Rama, il primo si concentra sul suo sviluppo interiore e spirituale. Attraverso il dialogo con Vasishtha, Rama impara a superare le illusioni del mondo e a raggiungere la conoscenza suprema.

Il testo è un ponte tra la filosofia e la pratica, offrendo insegnamenti concreti per chi cerca la liberazione e la pace interiore. Ogni verso è un passo verso la comprensione di sé e del mondo, un invito a esplorare le profondità della propria coscienza.

Un tesoro di saggezza senza tempo

Scritto in un’epoca in cui la filosofia indiana era in piena fioritura, lo Yoga Vasistha rimane un testo di straordinaria attualità. La sua struttura chiara e il suo linguaggio profondo lo rendono accessibile a chiunque sia alla ricerca di una guida spirituale.

Attraverso le parole di Vasishtha, il lettore è invitato a riflettere sulla natura della realtà, sulla vera felicità e sul significato della vita. Un viaggio che, come quello di Rama, può portare alla scoperta di sé e alla realizzazione della propria vera natura.