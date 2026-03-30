Aumentare l’adesione agli screening oncologici con il supporto delle farmacie

La campagna istituzionale del Ministero della Salute, intitolata “Uno screening può salvarti la vita!”, nasce con l’obiettivo di invertire un trend di partecipazione agli screening oncologici che rimane troppo disomogeneo sul territorio. Il messaggio principale ricorda ai cittadini i propri diritti: i percorsi sono gratuiti e non richiedono impegnativa, mentre la testimonial Nancy Brilli aiuta a rendere più familiare un tema spesso gravato da ansia. Per comprendere il senso dell’iniziativa è importante distinguere tra informazione, accesso e gli ostacoli psicologici che portano molte persone a rinviare o ignorare gli inviti ufficiali.

Lo stato attuale della partecipazione

I dati mostrano che l’adesione varia notevolmente tra le diverse aree del Paese: lo screening colorettale registra una partecipazione attorno al 33,3%, ben al di sotto del valore raccomandato del 50%. Per quanto riguarda lo screening mammografico e quello cervico-vaginale, la copertura è attorno al 50% della popolazione target, ma permangono significativi gap territoriali. Questa distribuzione irregolare rende evidente che non basta offrire i test: è necessario rendere più semplice e rassicurante l’accesso, oltre a contrastare bias cognitivi come la paura dell’esito o la sottostima del rischio.

I tre percorsi di screening offerti dal SSN

Il Servizio Sanitario Nazionale propone tre percorsi gratuiti principali: lo screening mammografico rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni (con estensioni in alcune regioni tra i 45 e i 74 anni), lo screening cervico-vaginale per le donne tra i 25 e i 64 anni tramite Pap-test o DNA HPV test, e lo screening del colon-retto per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni. Per il test colorettale viene spesso impiegato il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (indicato come SOF), strumento semplice che permette di intercettare segni precoci senza procedure invasive.

La farmacia come primo punto di contatto

La farmacia di comunità non è più soltanto un luogo di erogazione di farmaci, ma si sta consolidando come un vero e proprio presidio sanitario capace di orientare i cittadini. In molte realtà la collaborazione tra farmacie e ASL ha reso possibile la distribuzione e il ritiro dei kit SOF direttamente nel territorio: questa modalità si è dimostrata efficace nell’incrementare l’adesione rispetto a una gestione centralizzata esclusivamente ospedaliera. La presenza capillare delle farmacie facilita il contatto con fasce di popolazione che altrimenti potrebbero restare ai margini delle campagne di prevenzione.

Attività chiave del farmacista

Il farmacista, professionista della salute più prossimo al cittadino, svolge funzioni fondamentali: verificare che l’utente rientri nelle fasce di età previste e ricordargli l’importanza del controllo, spiegare in modo semplice e rassicurante la procedura per effettuare il test e supportare la prenotazione o la modifica appuntamenti. In molte farmacie i sistemi gestionali consentono già di effettuare prenotazioni o inoltrare richieste ai servizi territoriali, offrendo così un supporto pratico che supera l’ostacolo burocratico e riduce l’ansia legata alla partecipazione.

Perché la diagnosi precoce fa la differenza

La letteratura epidemiologica conferma che la diagnosi precoce aumenta significativamente le probabilità di successo terapeutico e diminuisce la necessità di interventi invasivi. È utile ribadire che lo screening non è una caccia alla malattia, ma uno strumento per individuare lesioni pre-cancerose prima che emergano i sintomi. Questo approccio di prevenzione attiva ottimizza le risorse sanitarie e migliora gli esiti clinici, riducendo il carico emotivo e fisico sui pazienti e sulle loro famiglie.

Adottare e promuovere la campagna ministeriale significa per la farmacia riaffermare la propria vocazione di servizio pubblico: facendo informazione corretta, offrendo assistenza pratica e abbattendo barriere psicologiche, le farmacie contribuiscono a costruire un sistema di prevenzione più equo ed efficiente. Incentivare l’adesione agli screening equivale a investire sulla salute collettiva, trasformando un invito in un appuntamento concreto che può davvero fare la differenza nella vita delle persone.