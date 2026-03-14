Aumento dei disturbi alimentari tra gli adolescenti: numeri, centri e risorse utili

La diffusione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione tra bambini e adolescenti è diventata una questione sociale e sanitaria prioritaria. Negli ultimi decenni i casi sono aumentati in modo significativo: si passa da numeri nell’ordine delle centinaia di migliaia agli oltre tre milioni stimati oggi, con una prevalenza crescente tra i più giovani. Questa trasformazione ha radici complesse, che includono fattori medici, psicologici e ambientali, e richiede una risposta integrata che coinvolga famiglie, scuole e servizi sanitari.

Accanto alle cifre crescenti c’è la realtà di chi soffre: complicanze fisiche, disturbi psichiatrici sovrapposti e, in alcuni casi, esiti fatali. Per questo motivo è fondamentale conoscere i percorsi di cura disponibili sul territorio e le modalità per ottenere aiuto immediato. Il panorama dei servizi è migliorato, ma la distribuzione resta disomogenea e la domanda supera spesso l’offerta, soprattutto in alcune regioni.

L’eredità della pandemia e i numeri più recenti

La pandemia ha agito da acceleratore per molte forme di disagio giovanile: i lockdown e le restrizioni hanno favorito l’aumento di sintomi associati ai disturbi alimentari. I dati ufficiali riportano un incremento significativo dei casi, con picchi tra gli adolescenti e un aumento stimato intorno al 30% in certi periodi critici. Le conseguenze cliniche sono gravi: le diagnosi correlate a questi disturbi figurano tra le principali cause di morte in giovane età, subito dopo gli incidenti stradali, a causa sia delle complicanze mediche sia dell’elevato tasso di suicidio. Questo quadro sottolinea l’urgenza di un approccio precoce e multidisciplinare.

Statistiche sulla mortalità e disomogeneità territoriale

Le analisi sulla mortalità mostrano differenze significative tra regioni: si registrano più decessi dove mancano strutture specializzate. Secondo i censimenti nazionali, in un anno recente le morti attribuibili a malattie legate ai disturbi alimentari sono state superiori alle migliaia, sottolineando l’impatto della malattia. La presenza o l’assenza di servizi dedicati influisce direttamente sugli esiti: dove esiste una rete di ambulatori multidisciplinari la prognosi migliora, ma la copertura sul territorio resta ancora insufficiente e sbilanciata verso il Nord.

I servizi disponibili: numero verde e centri di cura

Per rispondere alla domanda di aiuto è attivo un numero verde nazionale, lo 800180969, che offre un servizio gratuito e anonimo a chi è in difficoltà o a chi cerca informazioni. Il servizio nasce su impulso istituzionale ed è gestito con il coinvolgimento di esperti per indirizzare verso interventi specialistici. Parallelamente, l’Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione una mappa dei centri DCA (disturbi della nutrizione e dell’alimentazione): complessivamente sono censiti circa 150 centri, di cui circa 120 fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale e 30 sono accreditati nel privato, con una distribuzione regionale che evidenzia 78 centri al Nord, 31 al Centro e 41 tra Sud e isole.

Come orientarsi nella scelta del centro

La scelta del percorso giusto parte dalla valutazione multidisciplinare: figure mediche, nutrizioniste e psicologi lavorano insieme per definire piani personalizzati. È importante rivolgersi a centri che offrano un approccio integrato e continuità di cura. Quando le risorse locali sono limitate, il numero verde può aiutare a orientare verso strutture adeguate, terapie di supporto e gruppi di sostegno per familiari.

Nuove forme cliniche e fattori scatenanti

Nel corso degli anni l’orizzonte diagnostico si è ampliato: oltre alle forme classiche come anoressia e bulimia, oggi riconosciamo disturbi più specifici e talvolta meno noti. Tra questi l’ARFID, che si manifesta con un’alimentazione molto selettiva; la diabulimia, dove il controllo dell’insulina diventa strumento per gestire il peso; l’ortoressia, ossessione per l’alimentazione ‘sana’ che sfocia in una patologia, e la bigoressia, centrata sulla ricerca ossessiva della massa muscolare. Anche il binge eating resta molto diffuso e può determinare danni fisici e psicologici importanti.

Comorbidità e autolesionismo

Un elemento rilevante è la frequente sovrapposizione con altri quadri clinici: circa il 30% dei casi mostra associazioni con disturbi dello spettro autistico e molte persone con DCA presentano comportamenti autolesivi. Questi elementi complicano la diagnosi e richiedono interventi specialistici mirati, che tengano conto dell’interazione tra aspetti neuropsichiatrici e problemi nutrizionali.

Verso una prevenzione efficace

Contrastare i disturbi alimentari richiede strategie di prevenzione che agiscano su più livelli: informazione, formazione per insegnanti e operatori sanitari, programmi scolastici mirati e una gestione responsabile dei contenuti digitali. Il legame tra uso intensivo dei social media, app per il conteggio calorico e l’insorgenza di sintomi è ormai evidente, perciò la sensibilizzazione sulle pratiche rischiose è una priorità. Solo con investimenti coordinati e una rete di servizi capillare sarà possibile ridurre l’impatto di queste patologie sulla vita dei giovani.