Droghe e salute cerebrale: come aumentano il rischio di ictus

L’uso di sostanze stupefacenti non riguarda solo la dipendenza o l’aspetto psicologico: ha effetti diretti e spesso gravi sul cervello. Una vasta revisione pubblicata sull’International Journal of Stroke, che ha esaminato i dati clinici di oltre 100 milioni di persone, ha trovato un collegamento chiaro tra consumo ricreativo di droghe e aumento del rischio di ictus. In termini pratici, alcune sostanze possono portare a un incremento del rischio superiore al doppio rispetto a chi non le usa.

Il quadro è preoccupante anche per la situazione italiana: secondo l’Istituto Superiore di Sanità quasi 5 milioni di persone nel paese sono considerate a rischio di dipendenza. Gli esperti ricordano che una quota elevata di eventi cerebrali è evitabile: circa il 90% degli ictus potrebbe essere prevenuto intervenendo sui fattori di rischio modificabili, compresa l’astensione dalle droghe illecite.

Quali sostanze espongono maggiormente al rischio

Nell’analisi le sostanze non hanno lo stesso impatto: gli stimolanti risultano i più dannosi per la circolazione cerebrale. Le cifre pubblicate mostrano che l’uso di anfetamine è associato a un aumento del rischio di ictus del 122%, mentre la cocaina porta a un incremento del 96%. Anche la cannabis, spesso percepita come meno pericolosa, mostra una correlazione con un aumento del 37% del rischio. Al contrario, per gli oppiodi lo studio non ha rilevato prove statistiche solide di un aumento diretto del rischio di ictus, pur rimanendo questi farmaci estremamente pericolosi per altri aspetti della salute.

Differenze pratiche tra le sostanze

È importante capire che le percentuali descrivono associazioni osservate nella popolazione e possono variare per età, durata d’uso e modalità di assunzione. Gli stimolanti come anfetamine e cocaina agiscono in modo acuto e vigoroso sulla pressione e sul tono vascolare, mentre la cannabis sembra influire anche sui processi di coagulazione. Queste dinamiche spiegano perché il profilo di rischio non è identico per tutte le droghe.

Meccanismi biologici che portano all’ictus

L’ictus può manifestarsi come ictus ischemico — quando il flusso sanguigno al cervello viene interrotto — o come ictus emorragico — quando un vaso si rompe. Le sostanze stupefacenti contribuiscono a questi eventi con più meccanismi: la ipertensione e la vasocostrizione indotte da cocaina e anfetamine possono generare picchi pressori improvvisi che mettono a rischio i vasi cerebrali; la aterosclerosi precoce può essere accelerata dall’uso cronico di sostanze e favorire l’indurimento delle arterie; infine, alterazioni della coagulazione e della funzione endoteliale possono facilitare la formazione di coaguli.

Perché i giovani sono particolarmente vulnerabili

Un aspetto che emerge chiaramente è l’impatto nelle fasce d’età più giovani. L’analisi condotta dall’Università di Cambridge su gruppi under 55 ha mostrato che per chi usa anfetamine il rischio può quasi triplicare. La Dr.ssa Megan Ritson, prima autrice dello studio, ha sottolineato come molti giovani non riconoscano la portata di questo pericolo, e quanto, al contrario, sia possibile prevenire questi esiti intervenendo tempestivamente sui comportamenti a rischio.

Prevenzione: cosa fare per ridurre il rischio

La prevenzione dell’ictus passa inevitabilmente dall’identificazione e dal controllo dei fattori modificabili. Oltre all’astensione totale da droghe illecite come cocaina e anfetamine, gli specialisti raccomandano alcune misure concrete: monitorare regolarmente la pressione arteriosa, seguire un’alimentazione equilibrata che limiti sale e grassi saturi, mantenere un peso forma adeguato e smettere di fumare o di usare prodotti da vaping. Anche l’attività fisica quotidiana, come una camminata veloce di 30 minuti, e la moderazione nel consumo di alcol contribuiscono a proteggere i vasi cerebrali.

In conclusione, i dati confermano che l’uso ricreativo di alcune sostanze rappresenta un rischio tangibile per la salute neurologica. Informazione, educazione e politiche di prevenzione mirate sono strumenti fondamentali per ridurre gli ictus legati alle droghe e tutelare soprattutto le generazioni più giovani.