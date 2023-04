Veronica Pivetti non si nasconde raccontando una vita diversa e soprattutto dopo l’incendio di casa sua di qualche anno fa ormai, che le ha portato via tutto, è un’altra donna. L’attrice e presentatrice con una carriera alle spalle di oltre vent’anni, ha confessato in un’intervista cosa mangia. Ecco la dieta di Veronica Pivetti.

La dieta di Veronica Pivetti: cosa mangia l’attrice?

L’attrice Veronica Pivetti è apparsa sia molto magra che in leggero sovrappeso, in realtà non è per niente attenta a ciò che mangia. Anzi, in un’intervista la Pivetti ha confessato di mangiare così male e in modo squilibrato che un giorno una rivista di salute l’ha chiamata per un’intervista ma dopo aver ascoltato parte del suo racconto, ha detto “non siamo più interessati”.

“Se volete un modello da non seguire… Fritti, conservanti, zuccheri, grassi, pizza. Mangio qualsiasi cosa malsana. Zero palestra, non bevo vino perché sono astemia, ma trovo l’acqua noiosissima. Così bevo Coca-cola a tutti pasti” ha così detto la Pivetti sul suo regime alimentare.

Nel 2020 l’attrice milanese è stata ospite di “Domenica In” dove ha raccontato di aver sofferto di depressione per sei anni. La Pivetti in quegli anni è apparsa evidentemente ingrassata e fuori forma, tutto ciò era dovuto proprio al suo malessere.

Ma dopo questo lungo e difficile periodo, Veronica Pivetti ha dichiarato di esserne uscita grazie a un supporto psicologico e all’amore di chi la circonda e ha esortato chi ha lo stesso problema a non vergognarsi e a farsi aiutare.

Veronica Pivetti e il rapporto con il tempo

L’attrice, doppiatrice e scrittrice ha confessato di accettare piacevolmente il tempo che passa, anzi la Pivetti dice di amare le sue rughe.

“Trovo meraviglioso il kintsugi, l’arte giapponese di aggiustare gli oggetti rotti, senza nascondere anzi, sottolineando i punti incollati, colorandoli d’oro, come cicatrici preziose. Forse anche per questo non posso concepire la chirurgia estetica. Per me i segni che l’età lascia sul corpo sono da esibire”, ha confessato Veronica Pivetti.

Anche se, ovviamente, esibire i segni dell’età non vuol dire trascurarsi, come sottolinea l’attrice che racconta di avere ritrovato la forma grazie all’aiuto di una dieta ben impostata per perdere peso.