Bianca Censori: la dieta imposta da Kanye West

Kanye West o meglio Ye, archiviato il matrimonio con Kim Kardashian, lo scorso dicembre ha sposato Bianca Censori. Quest’ultima a differenza della famosa influencer, detesta i social. Sappiamo che la Censori ha 28 anni, è laureata in Architettura e prima di diventare la signora West era a capo di un marchio di gioielli. La sua vita è drasticamente cambiata al fianco del rapper americano.

Secondo fonti accreditate, sembra che Kanye le abbia imposto una serie di regole da seguire in modo ferreo. È stato riferito da una fonte vicina alla coppia che Bianca Censori abbia rigide indicazioni su quali look indossare, su quando e come parlare e anche quali cibi mangiare. Secondo i rumors la dieta di Bianca Censori consiste in pochi cibi “obbligatori” da mangiare, decisi da West. Quali sono?

Alla Censori è consentita una dieta a base di kebab, coppe di gelato e succo di anguria, che è un afrodisiaco, è quanto riferiscono alcuni insider vicini alla coppia anti convenzionale. È stato detto anche che la 28enne sarebbe obbligata ad allenarsi. Secondo quanto riferito: “Lei non ha più una mente propria”, da quando è al fianco del rapper.

Si teme anche che Kanye stia cercando di trasformarla in una sorta di Kim Kardashian 2.0. Alcuni stilisti hanno rivelato al sito di gossip Page Six che West si rivolge a un atelier italiano dove fa creare vestiti appositamente per sua moglie, ma che è lui a decidere. Come coperture per il viso, le tute e i collant fascianti di cui si compone il guardaroba della Censori.

Anche sulla data del loro matrimonio non c’è certezza. Kanye West e Bianca Censori si sarebbero sposati il 9 gennaio di quest’anno con una cerimonia privata. L’unione non sarebbe stata regolarizzata però, vista l’assenza di un certificato di matrimonio. Dopo il “sì” la coppia sarebbe volata nello Utah per una romantica luna di miele in un elegante resort.

Da quel momento, Ye e Bianca si sono mostrati in pubblico sempre insieme e le voci sul matrimonio si sono concretizzate quando il rapper ha sfoggiato una fedina all’anulare sinistro lo scorso febbraio a Los Angeles. Della Censori si sa ancora poco.

Dopo avere provato a sfondare nel mondo del fashion design con una sua linea di gioielli, Bianca Censori ha lavorato come consulente di design presso Kelektiv a South Yarra prima di trasferirsi a Los Angeles alla fine del 2019.

Negli States, Bianca è stata subito notata dall’azienda Yeeze, il cui fondatore è proprio Kanye West, e l’incontro fatale con il rapper sarebbe avvenuto proprio negli uffici, dove lei è Architectural Designer. Dall’inizio della loro relazione la donna ha avuto una vera e propria trasformazione optando per capelli corti biondo platino, oggi di nuovo neri, e indossando abiti stravaganti che hanno attirato i paparazzi. Lei, invece, sembra volere mantenere un basso profilo.

