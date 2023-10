Steve Martin attore, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, ha detto addio alla carriera dopo quasi 60 anni. Oggi 78enne in “pensione”, Martin sembra non invecchiare mai. Ecco svelata la sua dieta.

La dieta di Steve Martin

Steve Martin attore e comico statunitense, 78 anni compiuti, è una delle star di Hollywood più longeve. Dopo quasi 60 anni di carriera tra cinema, tv, e intrattenimento Martin ha deciso di ritirarsi dalla recitazione.

Da “Il padre della sposa” a “Una scatenata dozzina” a “La pantera rosa”, Steve Martin è un nome familiare amato da decenni. Molte generazioni adorano la sua commedia e il suo fascino classico. Infine l’attore americano ha collaborato con Martino Corto e Selena Gomez non solo per recitare in un nuovo spettacolo di Hulu, ma anche produrlo con “Only Murders in the Building”. Oggi 78enne, non possiamo fare a meno di chiederci cosa fa Martin per apparire e sentirsi al meglio. Si scopre che Steve Martin è vegetariano!

L’attore una volta ha anche scritto su Twitter per confermare il suo vegetarianismo. Durante un volo Martin ricevette una piccola porzione di sedano e patatine. Ha scattato una foto di questo spuntino e ha twittato ironicamente: “Questo è ciò che le compagnie aeree pensano che mangino i vegetariani”.

La sua dieta è ricca di riso, cereali integrali, noci e semi e può aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari. Mentre consumare carni ricche di grassi saturi può avere effetti negativi sul cuore, se consumate in eccesso, le carni lavorate e le carni rosse possono contribuire all’infiammazione nel corpo. Ciò può portare a cellule danneggiate che potrebbero portare al cancro e ad altre malattie.

Una giornata tipo di Steve Martin è probabilmente in questo modo; Colazione: Martin apprezza una combinazione di proteine, carboidrati e grassi, magari qualcosa come uova strapazzate, pane tostato e frutta.

Pranzo: Un pranzo equilibrato con piatto a base di pesce, abbinato a verdure e cereali.

Cena: un mix di proteine, cereali e verdure, magari con qualche indulgenza occasionale, dato il suo amore per l’umorismo e il divertimento.

Steve Martin e la sua dieta: cosa mangia l’attore?

Steve Martin, attore, produttore e comico made in USA per eccellenza, segue uno stile di vita che riflette la sua personalità e i suoi valori. Nonostante la sua fama e fortuna, Martin è riuscito a rimanere con i piedi per terra e a vivere una vita riservata. L’attore della Pantera rosa ha sempre dato priorità alle sue attività creative, che si tratti di recitare, scrivere o suonare il banjo.

La vita familiare sembra essere una parte significativa della vita di Martin, con sua moglie e sua figlia lontane dai paparazzi. La sua principale fonte di reddito è il suo lavoro nel settore dell’intrattenimento, tra cui recitazione, scrittura e produzione. Tuttavia, è anche un appassionato collezionista d’arte e amministratore del Los Angeles Museum of Art, a dimostrazione del suo profondo amore per l’arte.

Al Tonight Show, Steve Martin ha raccontato di come beveva molto durante i suoi primi e difficili anni come comico. Non avendo fiducia nella sua capacità di conquistare il pubblico, iniziò a svuotare una bottiglia di gin come parte del suo spettacolo. Martin ha raccontato che oggi la sua vita è cambiata, beve solo vino durante i pasti e nelle occasioni speciali.