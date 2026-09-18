Il ritorno dei fratelli Gallagher sul palco ha scatenato una vera Oasis mania. Dopo il documentario Don’t Look Back in Anger la band ha confermato 38 concerti per l’estate 2027, con due tappe a Roma allo Stadio Olimpico (29 e 30 luglio). L’annuncio ha subito riempito social, chat e mailing list, ma la vera sfida per i fan non è solo l’attesa della serata, bensì il modo in cui i biglietti sono messi in vendita.

Il tour 2027 di Oasis: date, location e fasce di prezzo

Il calendario prevede soste in Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Irlanda e, per la prima volta dal 2025, diverse città italiane. A Roma i concerti saranno il 29 e il 30 luglio, con Richard Ashcroft in apertura. I posti a sedere sono suddivisi in cinque fasce: da 92,29 €, 166,12 €, 184,58 €, 221,49 € e 276,86 €. Le aree in piedi partono da 221,49 € e salgono a 276,86 €. Per chi cerca un’esperienza più esclusiva, sono disponibili pacchetti hotel a 499 € a coppia e tre livelli di VIP (437,36 €, 490,86 €, 651,36 €), commissioni incluse.

Il periodo di registrazione e la procedura di sorteggio

Per partecipare alla vendita è necessario registrarsi su entro le ore 17:00 CEST del 17 settembre. La registrazione richiede l’indirizzo email legato al proprio account Ticketmaster e non garantisce l’assegnazione di un codice. I codici univoci vengono distribuiti casualmente e permettono di accedere alla finestra di acquisto, dove è possibile acquistare fino a quattro biglietti per codice. Ticketmaster ha spiegato che il sistema serve a gestire la domanda estremamente alta e a ridurre le code.

Perché il sorteggio crea una dipendenza psicologica?

Il marketing del desiderio sfrutta la difficoltà di accesso come leva di attrazione. Quando l’oggetto è raro o incerto, il cervello rilascia dopamina non solo alla ricompensa effettiva, ma anche all’anticipazione. Uno studio del 2026 ha mostrato che l’aspettativa di un concerto attiva le stesse aree cerebrali coinvolte nella gratificazione immediata. Ogni passo – dalla scoperta della data, alla registrazione, al controllo dell’email – mantiene viva la speranza, amplificando l’attenzione e il coinvolgimento emotivo.

Inoltre, la paura di perdere l’opportunità, conosciuta come FOMO (Fear of Missing Out), è stata collegata a un più alto consumo di internet e a un aumento dell’ansia. La pressione sociale, alimentata da discussioni su forum e gruppi di fan, trasforma il concerto in un evento collettivo da non perdere, più che in un semplice intrattenimento musicale.

Segnali di un coinvolgimento eccessivo

L’entusiasmo diventa problematica quando comincia a interferire con la quotidianità. Alcuni indicatori includono: passare ore a controllare email e social, dipendere dall’esito dell’estrazione per l’umore, spendere somme incompatibili con il proprio budget o ricorrere a acquisti impulsivi per assicurarsi un posto. Quando l’ansia per il risultato supera il piacere anticipato del concerto, la situazione supera la normale fan mania e richiede attenzione.

Dal punto di vista sociologico, il concerto rappresenta più di due ore di musica: è un legame con un periodo della propria vita una memoria condivisa e una forma di effervescenza collettiva. Ricerche pubblicate su Personality and Social Psychology Bulletin hanno confermato che la partecipazione a eventi musicali genera un senso di appartenenza, aumentandone il significato personale e la felicità anche giorni dopo l’esperienza.