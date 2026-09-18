Una difficile scena si è svolta nella capitale: un adolescente di tredici anni, dopo aver ricevuto l’assegnazione di due debiti scolastici, ha pugnalato l’insegnante responsabile. L’evento, avvenuto a Roma, ha acceso i riflettori su una serie di dinamiche psicologiche e sociali che hanno potuto contribuire alla violenza.

La psicologa Anna Maria Giannini della Sapienza Università di Roma ha analizzato il caso, evidenziando due elementi chiave che, combinati, hanno creato una miscela esplosiva. Il primo è l’esposizione prolungata a internet, sia per la quantità di tempo trascorso online sia per la natura dei contenuti consumati.

L’episodio di Roma: cosa è accaduto

Il giovane, spinto da una rabbia crescente, ha registrato l’azione violenta con lo scopo di mostrarla, considerandola una sorta di eroismo digitale. Il gesto ha avuto luogo in un contesto scolastico, dove la figura dell’insegnante dovrebbe rappresentare l’autorità morale e accademica.

Fattori di rischio individuati dalla ricerca psicologica

Immersione nella rete e contenuti violenti

Giannini sottolinea che l’esposizione prolungata alla rete può far sì che i ragazzi con una spiccata tendenza immersiva assorbano i messaggi violenti, percependo gli autori di tali azioni come eroi. Questo processo di emulazione è amplificato quando la violenza è presentata come spettacolo o sfida da superare.

Incapacità di gestire la frustrazione e debiti scolastici

Il secondo fattore è la carenza di strategie per affrontare la frustrazione. Quando un bisogno fondamentale – come il superamento di un debito scolastico – viene ostacolato, l’aggressività tende a crescere. Senza un percorso educativo che insegni a elaborare e modulare le emozioni i giovani possono reagire in modo impulsivo, trasformando la frustrazione in violenza.

Perdita di autorità degli insegnanti e ruolo degli influencer

Un ulteriore elemento, evidenziato dalla dottoressa Giannini, riguarda la *diminuzione del valore simbolico* dell’insegnante nella società odierna. In passato la figura dell’educatore era associata a rispetto e autorevolezza; oggi, per molti adolescenti, gli influencer hanno sostituito la scuola come modello di riferimento. Questo spostamento di valore rende più difficile per gli insegnanti esercitare un impatto normativo ed emotivo sui giovani.

Una riflessione urgente su come educare alla resilienza emotiva e a un uso critico dei media è ormai d’obbligo per prevenire altre tragedie simili.