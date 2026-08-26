Morte di Dolly Parton: la regina del country scomparsa a 80 anni

La scomparsa di Dolly Parton è avvenuta nella sua abitazione di Nashville dove l’artista è morta all’età di 80 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso il nipote Bryan Seaver che ha parlato di un momento segnato da orgoglio e profonda tristezza. Nel corso di una carriera che ha superato i cinquant’anni, Parton ha costruito un patrimonio artistico e sociale di portata internazionale.

Figlia di una famiglia povera delle Great Smoky Mountains cresciuta a Pittman Center, Dolly Rebecca Parton trasformò le radici umili in materia prima per canzoni e racconti che hanno attraversato generazioni. La sua voce, il look e l’approccio multimediale l’hanno resa una figura riconoscibile nel mondo della musica, del cinema e dell’impresa culturale.

Carriera musicale, numeri e brani diventati classici

Parton ha lasciato un’impronta indelebile nella musica americana: ha pubblicato numerosi album, tra cui 49 dischi in catalogo, e ha scritto oltre 3.000 canzoni. Tra i brani che hanno segnato la sua carriera emergono Coat of Many ColorsJoleneI Will Always Love You e 9 to 5. Quest’ultima, oltre a essere la colonna sonora dell’omonimo film in cui lei recitò, è diventata un simbolo per le lavoratrici e per le rivendicazioni legate al mondo del lavoro femminile.

Riconoscimenti e impatto commerciale

Nel corso della sua carriera, Dolly ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui 11 Grammy e l’ingresso nelle Hall of Fame del Rock e del Country. Le sue vendite hanno superato cifre significative a livello globale, consolidando la sua posizione tra gli artisti più popolari del XX e XXI secolo. La sua versione di “I Will Always Love You” è inoltre nota per la risonanza mondiale che ha avuto grazie alle reinterpretazioni, la più celebre delle quali è quella di Whitney Houston che l’ha portata a un pubblico ulteriore.

Dal palco al cinema: recitazione e crossover pop

Oltre alla musica, Parton ha costruito una carriera cinematografica di rilievo. Il debutto da protagonista nel film 9 to 5 (1980) le ha garantito visibilità anche come attrice e autrice di colonne sonore: la title track ricevette una candidatura all’Oscar. Nel corso degli anni ottanta e novanta si alternò tra commedia e ruoli drammatici, affiancando star del cinema e consolidando il proprio crossover verso il pop con successi radiofonici che ampliarono il suo pubblico oltre il circuito country.

Imprenditoria, Dollywood e impegno filantropico

Fuori dai palcoscenici, Dolly Parton costruì un vero e proprio impero culturale. Nel 1986 inaugurò Dollywood un parco a tema nel Tennessee che combina attrazioni, spettacoli e riferimenti alla tradizione appalachiana; il complesso oggi impiega migliaia di persone ed è una delle principali destinazioni turistiche dello stato. Accanto al parco, Parton ha fondato società di produzione, una casa discografica e linee commerciali che hanno ampliato la sua presenza nell’intrattenimento.

Imagination Library e donazioni

Tra le iniziative più rilevanti c’è l’Imagination Library programma dedicato alla promozione della lettura infantile: attraverso questa iniziativa sono stati distribuiti oltre 150 milioni di libri a bambini nel mondo. La sua filantropia include anche contributi alla ricerca medica; tra questi, una donazione significativa per lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19, che dimostrò l’interesse concreto di Parton verso cause scientifiche e sociali.

Immagine pubblica, stile e scelte personali

L’immagine di Dolly Parton, caratterizzata da capelli biondi voluminosi, abiti vistosi e un’autoironia proverbiale, era parte integrante del suo personaggio artistico. Dietro all’apparenza c’era però una gestione attenta del proprio lavoro: ha mantenuto i diritti su molte delle sue composizioni, una scelta che le ha garantito autonomia economica e controllo creativo, come dimostrato dal rifiuto di cedere i diritti di “I Will Always Love You” in una proposta che le era stata fatta in passato.

La sua vita privata e le scelte pubbliche non hanno mai oscurato l’apprezzamento trasversale che Dolly ha saputo conquistare: da spettatori di ogni età e da schieramenti politici diversi. La notizia della sua morte ha già suscitato un’ampia ondata di cordoglio e omaggi, a testimonianza dell’impatto culturale e umano di una carriera unica.