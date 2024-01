Jared Leto attore, cantautore, musicista e regista statunitense, è amatissimo da diverse generazioni. Leto ha rivelato la sua dieta senza alcol e caffeina.

Jared Leto: la dieta senza alcol e caffeina

Jared Leto celebre attore e cantautore americano, è divenuto famoso per i suoi ruoli in American Psycho, Lord of War, Lonely Hearts, Chapter 27 – L’assassinio di John Lennon per citarne alcuni. Leto è amato anche da registi per la sua capacità e volontà di perdere o mettere sù peso, generalmente per recitare al meglio il personaggio interpretato. Nella sua carriera Leto ha interpretato anche il supercriminale Joker nel film DC Comics campione d’incassi Suicide Squad.

Leto è un convinto vegano e sostenitore dei diritti degli animali. Ha infatti sostenuto la California Proposition 2 circa il trattamento degli animali da allevamento e partecipò al gala di beneficenza Yes! On Prop 2 svoltosi a Los Angeles, per fermare la crudeltà sugli animali. Coerentemente alla sua scelta di vita, l’attore segue una dieta vegana.

Leto non ha mai veramente perso gli addominali in più di 20 anni dal suo debutto cinematografico a metà degli anni ’90 – con l’eccezione di aver messo su 30 kg mangiando secchiate di gelato, olio d’oliva e salsa di soia per interpretare l’assassino di John Lennon, Mark David Chapman nel film Capitolo 27.

È noto che è dimagrito fino a pesare 50 kg per interpretare una donna transessuale che combatteva l’AIDS nel film Dallas Buyers Club digiunando per un mese intero. Il ruolo gli è valso il premio come miglior attore non protagonista agli Oscar. Ma come si tiene in forma oggi? “Vent’anni passati a mangiare vegetariano/vegano e a prendermi cura di me stesso”, è questo il segreto dell’attore.

Da sempre è vegano, quindi Jared segue una dieta ricca di carboidrati e povera di grassi e ottiene tutte le sue proteine ​​da fonti vegetali invece che da carne e latticini. Inoltre, fin dai tempi infernali della sua giovinezza, dove faceva uso di droghe, Leto ha eliminato alcol e caffeina.

Un mix di una dieta pulita, naturale, composta da cibi integrali e senza alcol che causa infiammazioni, che mantiene il suo fisico in forma e giovane.

L’attore e cantautore Jared Leto, 52 anni, si tiene costantemente in forma seguendo una dieta sana a base vegana. Inoltre da anni Leto ha eliminato sia alcol che caffeina dopo aver anche abusato di droghe. L’attore americano ha detto che non ha mai voglia di cibo spazzatura ma che mangia molta frutta e beve acqua, che lo mantiene idratato tutto il giorno.

“Una dieta vegana – ricca di frutta e verdura – è ricca di antiossidanti che aiutano a proteggere il corpo dai danni dei radicali liberi”, dice l’attore di Suicide Squad. Come attività fisica Leto unisce yoga, escursionismo e ciclismo. Lo yoga è un grande costruttore di forza, ma è anche antistress, quindi aiuta a ridurre l’ormone proinfiammatorio cortisolo nel corpo, che fa aumentare il grasso addominale.

Jared non consuma mai zucchero raffinato e calorie vuote. L’attore evita anche qualsiasi bibita che contenga chili di zucchero. Sostituisce la farina raffinata con quella di grano e il latte normale con quello di mandorla per mangiare torte e prodotti da forno. L’aspetto anti-età di Jared Leto non è dovuto a creme fantasiose e costose, ma piuttosto al suo impegno per uno stile di vita pulito, incluso l’eliminazione di alcol e sigarette per oltre due decenni.