Blake Lively è un’attrice molto famosa e apprezzata grazie soprattutto alla sua partecipazione a Gossip Girl. La donna tiene molto al suo fisico e per questo è sempre attenta a quello che mangia e a mantenere una vita attiva. Grazie alla dieta, la star è riuscita a perdere 27 chili in 14 mesi portando avanti uno stile alimentare preciso e un allenamento costante dopo il secondo parto.

Vediamo quindi quali sono i segreti che hanno permesso a Blake Lively di ritrovare la forma fisica perfetta.

Cosa mangia Blake Lively? La sua dieta alimentare

Per perdere peso dopo le gravidanze, Blake Lively ha dovuto seguire una dieta che le ha permesso di ritrovare la sua forma fisica perfetta. Per riuscire a perdere i chili di troppo, l’attrice ha dovuto fare parecchi sacrifici, soprattutto durante la gravidanza dimostrando che più si sta attenti a quello che si mangia prima di partorire, più sarà semplice tornare in forma dopo.

L’alimentazione di Blake Lively durante la gravidanza

Durante la gravidanza, Blake Lively è stata molto attenta alla sua alimentazione. La star ha consumato molta frutta e verdura evitando tutte le bevande gassate. Oltre a questo, l’attrice ha consumato carne di tacchino e carne di cervo anche durante i mesi di gestazione.

Prevenire l’aumento di peso durante la gravidanza è infatti essenziale per riuscire a tornare in forma dopo il parto.

Blake Lively ha quindi continuato a mangiare tutto (carboidrati, zuccheri, proteine) nelle giuste misure senza mai eccedere. La star ha però eliminato i cibi con soia e glutine.

Blake Lively e lo sport

Per restare in forma, Blake Lively ha sempre praticato molto sport. A seguirla durante la gravidanza è stato il personal trainer Bobby Strom. L’uomo ha aiutato la star a praticare esercizi mirati anche durante la gravidanza con sessioni cardio fitness non troppo intense.

Queso tipo di allenamento le ha consentito di tonificare gambe, braccia e addominali.

Dieta della star: i consigli utili

Vuoi conoscere altre diete super amate dalle star per trovare qualche consiglio alimentare o sugli esercizi da fare? Ricorda sempre comunque di non sottoporti a regimi alimentari rigidi senza il consiglio e il supporto di un nutrizionista: