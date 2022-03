Zendaya è di certo una delle attrici più apprezzate del momento. Nata a Oakland (California) il 1° settembre 1996, il suo talento va di pari passo alla sua straordinaria bellezza. La giovane protagonista di Euphoria cura molto il suo fisico e anche se non segue una dieta rigorosa, ha una routine alimentare che le consente di mantenersi sempre in forma.

Scopriamo quindi quali sono i suoi segreti in cucina e impariamo a conoscere i suoi piatti preferiti.

La dieta di Zendaya

La corporatura naturalmente magra di Zendaya consente all’attrice di evitare di prendere troppi chili, ma chiaramente, per restare in forma, la ragazza si prende molto cura della sua alimentazione.

L’attrice non segue una dieta specifica per restare del suo peso forma, ma piuttosto segue una dieta vegetariana da quando aveva solo 11 anni.

Zendaya ama infatti gli animali e per questo ha deciso di portare avanti questa scelta etica.

Coma mangia di solito Zendaya?

Zendaya non ama fare colazione, ma, conoscendo l’importanza di questo pasto, cerca di invogliare sé stessa mangiando qualcosa di goloso come pancake con frutta e nutella oppure preparando delle omelettes accompagnate da pane integrale e un bicchiere di spremuta d’arancio.

A pranzo, l’attrice spesso in passato consumava una porzione di ramen, ma poi ha deciso di smettere quando ha saputo che negli aromi presenti nella preparazione c’era del pollo.

Adesso preferisce un bel piatto di verdure o noodles.

Per cena Zendaya mangierebbe solo gelato, ma chiaramente non è possibile consumare sempre questo alimento. Proprio per questo l’attrice opta di frequente per un pasto equilibrato composto da un’insalata mista oppure qualche piatto vegetariano del suo fast food preferito.

I piatti preferiti di Zendaya

L’alimentazione di Zendaya è vegetariana e per questo i suoi piatti preferiti seguono proprio questo regime alimentare.

La giovane e talentuosa attrice adora gustarsi insalata di riso durante l’estate e questo è di certo il suo piatto preferito.

La ricetta che la star segue per ottenere questo piatto è molto semplice e comprende i seguenti ingredienti: