Il frullato al mango è una gustosa bevanda a base del frutto tropicale, ottima per assumere tante vitamine e minerali. Scopriamone insieme le proprietà.

Frullato al mango: le proprietà benefiche

Il frullato al mango contiene al suo interno tante sostanze benefiche per il nostro corpo.

la bevanda contiene infatti tanti sali minerali, come potassio, magnesio, ferro, fosforo e calcio, ma è ricca anche di vitamine, come le vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina A, E, K e J.

La vitamina A, in particolare, protegge le mucose dell’apparato respiratorio, mentre la vitamina C contrasta l’azione dei radicali liberi, prevenendo così l’invecchiamento, e favorendo la sintesi del collagene, che dona elasticità alla nostra pelle.

Il mango contiene anche il lupeol, un antiossidante molto importante per la salute di colon e pancreas, perché possiede proprietà antitumorali.

Bere il frullato al mango con regolarità aiuta a combattere stress e stanchezza, nonché a ridurre la pressione arteriosa, grazie alla presenza di potassio e magnesio. La bevanda è anche un ottimo energizzante naturale e contiene anche la pectina, una fibra solubile che aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Infine, il frullato di mango è povero di calorie ma è ricchissimo d’acqua, ottimo quindi per contrastare stitichezza e ritenzione idrica.

Frullato al mango: come prepararlo

Preparare il frullato al mango è molto semplice: oltre al frutto tropicale, occorreranno una mela, zenzero fresco, lime e curcuma.

Lavate bene la mela e il mango, eliminate la buccia, tagliateli a pezzetti e frullateli insieme. Aggiungete poi lo zenzero fresco grattugiato, la curcuma e il succo di lime e frullate ancora. Se la bevanda risulta troppo pastosa, potete aggiungere un po’ d’acqua per diluirla. Bevetela subito, in modo da assumere tutte sostanze benefiche degli ingredienti.

Frullato al mango: le controindicazioni

Il frullato al mango non va consumato troppo spesso, perché dosi eccessive del frutto tropicale possono provocare diarrea e coliche. Inoltre, il mango è un frutto ricco di zuccheri e non è adatto a chi soffre di diabete.