Per chi frequenta la Bocconi, il periodo compreso tra il 6 e il 29 ottobre rappresenta una vera e propria corsa al benessere. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, fissata per il 10 ottobre, nasce BWell, un progetto volto a fornire momenti di pausa, confronto e sostegno psicologico a tutta la comunità accademica.

Il percorso prevede un ventaglio di iniziative pensate per rispondere a esigenze diverse: dalla ricerca del relax interiore alle attività fisiche di gruppo, passando per spazi di riflessione guidata da esperti. Il risultato è un calendario ricco di appuntamenti che invita a prendersi cura di sé e degli altri, senza barriere di accesso.

Eventi aperti a tutti: meditazione, sport e momenti di relax

Il 9 ottobre la giornata si apre con una sessione di meditazione condotta da Daniel Lumera e Felicia Cigorescu due figure note per il loro approccio mindful al benessere. L’incontro, gratuito e privo di preregistrazione, si svolgerà nell’area centrale del campus, invitando partecipanti di ogni età a sperimentare tecniche di respirazione e consapevolezza. Nel pomeriggio, all’Arena Sport Center, la Crazy Challenge proporrà un quadrangolare di calcio amichevole, con la Nazionale Crazy for Football al comando, per unire divertimento e movimento.

Parallelamente, saranno disponibili sessioni di yoga, letture tematiche sul benessere emotivo e workshop specifici per gli studenti, incentrati su temi quali ansia, gestione delle relazioni e strategie di resilienza. Tutte le attività sono progettate per favorire la consapevolezza di sé e la costruzione di uno spazio di supporto reciproco.

Incontri dedicati a docenti, staff e ricercatori

Il 15 ottobre, Alberto Pellai prenderà la parola in un tavolo rotondo riservato a personale amministrativo e accademico. L’obiettivo è riflettere sul ruolo degli adulti nell’accompagnare i giovani verso un percorso di salute mentale sano, e su come le pratiche di ascolto attivo possano essere incorporate nella didattica quotidiana.

Successivamente, sono programmati percorsi formativi per il personale di supporto, che includeranno webinar sulla gestione dello stress e tecniche di counseling rapido. Questi appuntamenti mirano a dotare il personale di competenze pratiche, affinché possa agire come primo punto di riferimento per chiunque senta il bisogno di parlare.

Accesso immediato a servizi di counseling

Oltre alle attività programmate, BWell offre la possibilità di usufruire di counseling senza prenotazione. Gli sportelli di ascolto, gestiti da psicologi dell’università, resteranno aperti per tutta la durata dell’iniziativa, garantendo un supporto psicologico continuo a chiunque ne abbia necessità, indipendentemente dal proprio ruolo all’interno della Bocconi.

Chi desidera approfondire il calendario completo e le modalità di partecipazione può consultare la pagina dedicata sul portale interno. L’invito è a sperimentare, condividere e, soprattutto, a non sottovalutare l’importanza di prendersi una pausa per il proprio benessere mentale.