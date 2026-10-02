Nel quadro di Ottobre Rosa 2026, la città di Savona ospita una iniziativa che unisce sport, solidarietà e informazione sulla salute delle donne. La camminata “Passi in Rosa”, organizzata dall’Associazione Passi di Vita con il supporto di diverse realtà locali, rappresenta un momento di aggregazione non competitiva dedicato alla prevenzione oncologica e al sostegno delle pazienti della Breast Unit dell’Ospedale di Savona.

Dettagli della camminata Passi in Rosa a Savona

Il punto di partenza è fissato per le ore 09:00 in Piazza Sisto IV dove verrà effettuata la registrazione dei partecipanti. Dopo una breve accoglienza, la partenza è prevista alle 10:00 con un percorso di circa 9 km che attraversa le vie più suggestive della città, favorendo momenti di condivisione e socializzazione tra i corridori.

Iscrizione e contributo solidale

La partecipazione è aperta a tutti, ma si richiede un’offerta libera a partire da 10 euro. L’importo raccolto è devoluto al progetto “Women Walk Wellness”, destinato in particolare alle donne coinvolte nel percorso oncologico della Breast Unit dell’Ospedale di Savona. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a passidivitaasd@ oppure utilizzare la pagina di iscrizione online.

Obiettivi di prevenzione e benefici del movimento

L’evento vuole sottolineare quanto l’attività fisica regolare sia fondamentale sia nella prevenzione primaria che secondaria dei tumori femminili. Studi dimostrano che lo sport migliora la capacità cardiorespiratoria, tonifica la muscolatura e favorisce il benessere psicologico, elementi chiave per ridurre il rischio di recidiva e sostenere il recupero delle pazienti operato al seno.

Il ruolo del Nordic Walking per le pazienti oncologiche

Tra le discipline promosse, il Nordic Walking assume una valenza speciale: l’uso di bastoncini favorisce una postura corretta, riduce lo stress articolare e permette di allenare più gruppi muscolari contemporaneamente. Per le donne in fase di riabilitazione post-operatoria, questa pratica si rivela un valido supporto psicofisico contribuendo a ricostruire fiducia in sé stesse e a migliorare la qualità della vita.

Sostegno istituzionale e partner dell’iniziativa

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione di Associazione Soroptimist International Club SavonaAssociazione Zonta Club SavonaASL2Lions Vada Sabazia e Associazione AlbisoleXAlbisole. Il patrocinio è offerto da Medicitalia che garantisce la visibilità mediatica necessaria per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della cura.

La camminata si conclude con un momento di ringraziamento e la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione del tumore al seno. Un’occasione così ricca di senso civico dimostra che lo sport può essere un veicolo potente per la salute pubblica e per il benessere delle donne.