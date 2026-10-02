Il Steigenberger Parkhotel di Braunschweig offre un’area benessere di 250 m² al quinto piano, pensata per chi desidera unire allenamento, relax e rigenerazione. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 06:30 alle 22:00 per la palestra e dalle 17:00 alle 22:00 per le saune garantendo flessibilità sia per gli sportivi mattinieri che per chi preferisce un dopocena più tranquillo.

Struttura e servizi dell’area wellness

All’interno è presente una biosauna e una tradizionale sauna finlandese, entrambe dotate di zone riservate alle sole donne. Accanto a queste troviamo una zona massaggi dove è possibile scegliere tra trattamenti classici di 30, 60 o 90 minuti (costi da 60 € a 150 €) oppure proposte più particolari come il LavaShell o il Diamond, disponibili su richiesta. La palestra è equipaggiata con macchine all’avanguardia e spazi per esercizi a corpo libero, ideale per chi vuole mantenersi in forma durante il soggiorno.

Terrazze panoramiche e vista sul Bürgerpark

Dopo l’allenamento, la terrazza che si affaccia sul Bürgerpark invita a prendere il sole, leggere un libro o praticare yoga al mattino. La vista sugli alberi e sulla storica torre tipografica della città rende l’esperienza ancora più rilassante. È possibile combinare una sessione in sauna con una pausa sulla terrazza, creando un ciclo completo di benessere.

Attività esterne e opzioni di fitness

Il centro è collegato al vicino BürgerBadePark che offre piscine interne ed esterne, un centro di riabilitazione e fisioterapia. I biglietti sono gratuiti per gli ospiti del hotel e possono essere ritirati alla reception. Inoltre, il Parco cittadino è ideale per corridori, maratoneti e triatleti grazie ai percorsi ben curati. Per chi preferisce pedalare, il servizio di noleggio biciclette (20 € al giorno) permette di esplorare la città, il fiume Oker e i numerosi percorsi ciclabili della zona.

Programmi personalizzati con Fahri

Il personal trainer Fahri propone sessioni di allenamento divertenti e mirate, con un costo di 125 € all’ora. È possibile organizzare appuntamenti individuali o di gruppo, contattando direttamente la struttura via e-mail. Le sue competenze garantiscono un programma di allenamento su misura adatto a tutti i livelli di fitness.

Offerte speciali e prenotazioni

Per chi desidera un’esperienza completa, il pacchetto Day Spa include colazione a buffet al ristorante Brasserie, massaggio svedese di 30 minuti, accesso alla palestra, sauna e terrazza, al costo di 105 € a persona. Ideale per regali di festa della mamma, compleanni o addii al nubilato. Le prenotazioni vanno effettuate con almeno sette giorni di anticipo, telefonando al +49 531 482220 o via e-mail. Per ulteriori informazioni su prezzi, orari e servizi specifici, è possibile contattare la reception al +49 531 48222-0 o scrivere a [email protected].