Ritiro meditazione a Assisi dal 18 al 25 luglio 2026

Se cerchi un periodo di pausa profonda dalla routine quotidiana, questo evento offre uno spazio dedicato alla pratica e alla trasformazione interiore. Il ritiro di meditazione si svolge ad Assisi presso l’Oasi del Sacro Cuore e durerà dal 18 al 25 luglio 2026. La proposta è la terza edizione di un percorso annuale incentrato sul Lam Rim, intitolato La liberazione nel palmo della tua mano, e sarà guidata da Ani Ciampa Tashi. Questa settimana è pensata per chi desidera combinare insegnamenti tradizionali e pratica meditativa in un ambiente raccolto e rispettoso.

Perché partecipare a questo ritiro

Il ritiro propone un’occasione per coltivare calma mentale e chiarezza attraverso sessioni strutturate: meditazioni guidate, insegnamenti teorici e momenti di riflessione silenziosa. Partecipando potrai sperimentare i benefici del Lam Rim su ansia, concentrazione e benessere emotivo; il metodo unisce pratica contemplativa e spiegazioni passo passo per rendere accessibili temi complessi. In questo contesto l’apprendimento avviene sia a livello intellettuale sia esperienziale: l’approccio è definito come ritiro intensivo perché richiede impegno quotidiano ma restituisce pratiche utilizzabili nella vita di ogni giorno.

Metodo e insegnamenti

Le sessioni saranno guidate da Ani Ciampa Tashi, che conduce l’intero ritiro offrendo commenti e consigli pratici. Il Lam Rim è presentato in forma progressiva, partendo dalle basi per arrivare a pratiche di maggiore profondità; il programma include spiegazioni sul significato delle pratiche, esercizi di meditazione formale e momenti di condivisione. La didattica unisce insegnamento orale e pratica collettiva, così da sostenere sia chi si avvicina per la prima volta sia chi cerca un approfondimento.

Struttura e programma della settimana

Ogni giorno prevede una routine equilibrata tra meditazione, insegnamento e tempo libero: al mattino sessioni di pratica seduta, a metà giornata insegnamenti sul percorso del Lam Rim e nel tardo pomeriggio pratiche di respirazione e camminata meditativa. Le giornate sono pensate per creare un flusso ritmico che favorisce l’integrazione delle esperienze. Vengono inoltre proposti spazi per colloqui individuali con gli insegnanti e momenti di pratica in gruppo; tutto il programma è calibrato per mantenere un ritmo sostenibile e al contempo profondamente trasformativo.

Luogo e atmosfera: Oasi del Sacro Cuore

L’Oasi del Sacro Cuore ad Assisi offre un contesto ideale per il ritiro: atmosfere di quiete, sale dedicate alla pratica e aree all’aperto per meditazioni in natura. La struttura favorisce l’isolamento dal rumore cittadino e crea condizioni favorevoli alla concentrazione. Il contesto sacro e paesaggistico di Assisi contribuisce a un’esperienza più intensa, permettendo di vivere il percorso con un ritmo più lento e ricettivo. Le sistemazioni sono pensate per la semplicità e il comfort necessario a sostenere una settimana di pratica.

Informazioni pratiche e iscrizione

Il ritiro si svolge dal 18 al 25 luglio 2026 e prevede posti limitati; è consigliata l’iscrizione anticipata per garantire la partecipazione. All’atto dell’iscrizione vengono fornite indicazioni su arrivo, orari e vitto; chi partecipa riceverà un programma dettagliato con orari giornalieri e materiali di supporto. Sono disponibili informazioni su eventuali esigenze alimentari e opzioni di alloggio: l’organizzazione facilita il contatto diretto per chiarire dubbi logistici. La partecipazione richiede una certa disponibilità a seguire le regole del ritiro, pensate per preservare l’atmosfera contemplativa.

Cosa portare e consigli utili

Per vivere al meglio l’esperienza è utile portare abiti comodi per la pratica, un cuscino da meditazione se già lo possiedi e materiale per eventuali appunti. È raccomandato arrivare con una mente aperta e uno spirito di rispetto verso gli altri partecipanti. L’organizzazione suggerisce di limitare l’uso dei dispositivi elettronici durante il ritiro per favorire la presenza e l’introspezione; al tempo stesso sono previste modalità per contatti urgenti con l’esterno in casi necessari.

Se desideri approfondire il Lam Rim in un contesto protetto e guidato, questo ritiro ad Assisi rappresenta un’occasione concreta per avviare o consolidare la pratica. La proposta della terza edizione, condotta da Ani Ciampa Tashi, unisce tradizione e fruibilità moderna, e si svolge nell’accogliente Oasi del Sacro Cuore dal 18 al 25 luglio 2026. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti: se senti che è il momento giusto, prendi in considerazione questa settimana come un investimento per il tuo benessere mentale e spirituale.