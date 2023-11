Il Calendario dell’Avvento ha origini antiche sia nella tradizione che nella religione. Inizialmente utilizzato per il conto alla rovescia fino al Natale, oggigiorno, questi calendari presentano temi e stili differenti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come scegliere quello più adatto e reperirlo online.

Calendario dell’Avvento

I Calendari dell’Avvento hanno radici lontane sia nelle tradizioni che nella religione. Utilizzati principalmente per contare i giorni che separano dal Natale, al giorno d’oggi, questi calendari sfoggiano temi e stili diversi, non soltanto rivolgendosi agli adulti, ma anche ai bambini.

I primi Calendari dell’Avvento iniziarono ad essere utilizzati in Europa nel XIX, quelli commerciali, invece, approdarono negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale. Tra gli anni ‘50 e ‘70, un po’ dappertutto, i Calendari dell’Avvento che regalavano caramelle e cioccolatini iniziarono ad essere popolari, per la gioia non soltanto dei bambini, ma anche degli adulti.

La commercializzazione dei Calendari dell’Avvento continua a crescere anno dopo anno, ma prima di comprare un Calendario dell’Avvento per sé o per una persona importante, è bene sapere un po’ di cose.

Calendario dell’Avvento: come scegliere quello più adatto

Come ogni regalo, se la vostra intenzione è quella di regalare un Calendario dell’Avvento, dovreste fare attenzione a qualche aspetto in più. Ad esempio, se il destinatario del calendario è un bambino ed offre cioccolatini e caramelle, dovreste fare attenzione alle allergie, al contrario, se il calendario offre giocattoli, fate attenzione ai calendari adatti all’età del bambino. Alcuni giocattoli, infatti, si compongono di parti piccole che, se ingerite accidentalmente, possono soffocare. Infine, se la persona destinataria del regalo è religiosa o tradizionalista, pensate ad un calendario più a tema natalizio, che raffiguri la Natività e via dicendo.

L’Avvento cade quattro settimane prima del Natale, per questo motivo la sua data può subire variazioni di anno in anno. Solitamente, si scelgono sempre quei calendari che iniziano ad essere scartati il primo dicembre fino al giorno della Vigilia. Questo vuol dire che il Calendario dell’Avvento contiene ventiquattro regali, ma i calendari con prodotti reperibili, ne contengono solo dodici. Se il vostro desiderio è quello di accompagnare la persona nei ventiquattro giorni che precedono il Natale, potreste valutare l’acquisto di due calendari diversi.

Calendario dell’Avvento: i migliori su Amazon



Quella che segue è una piccola lista di alcuni tra i Calendari dell’Avvento più belli e migliori reperibili su Amazon, alla migliore offerta, nella certezza che questa raccolta possa offrirvi qualche idea o spunto in più sul calendario che desiderate acquistare o regalare.

Calendario dell’Avvento Beauty 2023, Calendario Avvento Make-up Cosmetico, 24 fantastici prodotti di bellezza per donne

Questo Calendario dell’Avvento è dedicato sia alle donne che alle adolescenti e contiene ventiquattro prodotti di prima qualità, tra cui ombretti, lucidalabbra, glitter, rossetti e pennelli per il trucco. Dal design moderno e accattivante, questo regalo è perfetto per ogni donna che, da questo momento fino al giorno di Natale, desidera indossare un look diverso e glamour allo stesso tempo. I prodotti contenuti nel calendario sono stati testati e sono sicuri per la salute.

Calendario Avvento 2023 Bellezza, 24 Prodotti per il Bagno, la Cura Della Pelle e gli Accessori

Per restare in tema di bellezza e cura personale, vi proponiamo questo Calendario dell’Avvento ricco di prodotti femminili, da scoprire giorno dopo giorno. Un regalo perfetto per sorprendere le donne della propria vita, con prodotti sicuri e testati su più livelli, al fine di preservare il benessere psicofisico. Nello specifico, il calendario contiene uno shampoo, un detergente viso, una crema idratante, sapone alla lavanda, un balsamo per le labbra e molte altre sorprese che vi accompagneranno dal primo dicembre fino a Natale.

NIVEA Calendario dell’Avvento 2023 per 24 momenti di coccole, Calendario Avvento da donna

Tra i più famosi calendari, il Calendario dell’Avvento Nivea è proprio quello che non deve mancare, con le sue ventiquattro finestrelle da aprire ogni giorno, allo scoperta di prodotti testati e sicuri per la salute, da destinare alla cura e alla bellezza femminile. Nello specifico, il calendario contiene 14 prodotti in formato originale, 6 accessori e 4 mini size.