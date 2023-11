Sonia Lorenzini, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, oggi ha 34 anni e si tiene costantemente in forma seguendo uno stile di vita sano e una dieta specifica che l’ha fatta dimagrire. Ecco quali sono i segreti dell’ex volto di U&D.

La dieta di Sonia Lorenzini: quali sono i suoi segreti?

Sonia Lorenzini, nota influencer di 34 anni, è divenuta popolare per aver partecipato come tronista al dating show U&D di Maria De Filippi su Canale 5; dopo questa esperienza la Lorenzini si è lanciata nel mondo dei social dove ha quasi un milione di follower. Proprio nel programma tv Sonia ha dimostrato un carattere molto forte, talvolta aggressivo ma sempre determinato.

In questi giorni l’ex tronista che ha partecipato al GFVip, è al centro del gossip per un duro scontro con la sua collega Soleil Sorge per un presunto flirt con il famoso attore di Mare Fuori, Giacomo Giorgio. Nessuno dei due ha però confermato questo “gossip”. A quanti la seguono Sonia ha più volte confessato come si tiene in forma, tra diete e allenamento dopo un periodo burrascoso con il suo peso dovuto alla salute; ora è più in forma che mai.

Ecco come si svolge una giornata alimentare dell’influencer Sonia Lorenzini, ex tronista di U&D. La sua mattina non può non iniziare con un espresso ed una colazione gustosa. La sua colazione preferita prevede 60 grammi di muesli proteico ai mirtilli e dello yogurt greco. “Sono sempre di corsa, a volte è difficile avere il tempo di fare colazione”, ha detto l’ex tronista, ma nonostante ciò trova sempre il modo per farla.

Prima di uscire di casa Sonia porta con sé uno snack o un frullato di frutta e verdura preparato da lei. Nella sua dieta, però, la Lorenzini dice di mangiare spesso fuori casa ma non rinuncia a mangiare sano. Prima di pranzo e cena poi l’influencer assume uno shake proteico per attivare il metabolismo.

In generale la dieta di Sonia Lorenzini è una tipicamente proteica e ipocalorica; il suo fabbisogno energetico quotidiano è di circa 1600 kcal, per questo cerca più o meno di calcolare le calorie che ingerisce per non ingrassare.

Sonia Lorenzini e la sua dieta: cosa mangia l’ex tronista di U&D?

Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina, si tiene costantemente attiva sui social dove ormai lavora come influencer e creator per diverse aziende con cui collabora. Ma per farlo Sonia, come le sue colleghe, deve necessariamente tenersi in forma, come? Seguendo una dieta sana.

Abbiamo visto in cosa consiste una giornata alimentare dell’ex tronista, amata sui social. In più a pranzo o a cena la Lorenzin beve sempre uno shape shake con delle verdure. Uno dei suoi frullati preferiti è fatto con shape shake alla vaniglia, cannella, una banana e latte di mandorle, che la rende sazia. E gli sgarri? Se li concede ogni tanto quando esce con gli amici e assaggia nuove pietanze.

“Cerco di stare attenta, ma un bicchiere di vino o la pizza di tanto in tanto non me li leverà mai nessuno”, ha detto l’influencer. E per quanto riguarda l’allenamento, anche se confessa di non essere mai stata un’amante della palestra, si allena tre volte a settimana: una sessione di cardio, ad esempio corsa o spinning, e due sessioni di esercizi o pesi, seguita da un personal trainer.