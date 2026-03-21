Campania intensifica controlli e vaccini per epatite A

La Regione Campania ha adottato una serie di interventi coordinati per contrastare l’aumento dei casi di epatite A. In risposta alla situazione epidemiologica, le autorità sanitarie regionali hanno rafforzato la sorveglianza, intensificato i controlli nella filiera alimentare e ampliato l’offerta vaccinale rivolta ai gruppi più vulnerabili. Questo approccio si basa su dati raccolti da indagini di laboratorio, monitoraggi ambientali e campionamenti, con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’infezione e garantire una copertura omogenea su tutto il territorio.

Accanto agli accertamenti diagnostici e alle attività di tracciamento dei contatti, la Regione ha previsto che le aziende sanitarie possano attivare rapidamente servizi vaccinali gratuiti finanziati con risorse regionali. Le misure sono state pensate per tutelare sia i cittadini che gli operatori professionali più esposti, procurando una risposta tempestiva e coordinata lungo tutta la filiera che può contribuire alla trasmissione del virus.

Le leve operative messe in campo

Il piano regionale combina più strumenti di sanità pubblica: sorveglianza epidemiologica per individuare focolai, gestione rapida dei casi e dei contatti, e controlli ufficiali sulle strutture che producono e vendono alimenti. A queste attività si affiancano approfondimenti molecolari per caratterizzare i ceppi virali e il monitoraggio ambientale per individuare possibili fonti di contaminazione. L’integrazione tra laboratori, servizi veterinari e uffici di prevenzione consente una lettura più completa del fenomeno e orienta gli interventi di prevenzione.

Vaccinazioni gratuite e destinatari

L’incremento dell’offerta vaccinale comprende la possibilità di vaccinare attivamente e gratuitamente categorie considerate a rischio: personale sanitario e sociosanitario, addetti alla filiera alimentare, soggetti fragili e, in funzione del rischio di esposizione, la popolazione pediatrica. Inoltre, viene garantita la vaccinazione gratuita alle persone che sono entrate in contatto con casi confermati. Questo ampliamento, sostenuto con fondi regionali, permette alle aziende sanitarie locali di potenziare rapidamente le attività di immunizzazione e di proteggere i soggetti più vulnerabili.

Controlli sulla filiera alimentare e indagini mirate

Per limitare la trasmissione attraverso alimenti, la Regione ha intensificato le ispezioni e i campionamenti, in particolare sui molluschi bivalvi e su altri prodotti che possono essere veicolo di infezione. Questi controlli includono verifiche sulla provenienza, sulle condizioni di conservazione e sulle pratiche di lavorazione. I risultati delle analisi microbiologiche e molecolari guidano eventuali restrizioni temporanee e azioni correttive per tutelare la salute pubblica e salvaguardare la sicurezza alimentare.

Molluschi e frutti di bosco: raccomandazioni pratiche

I molluschi bivalvi come cozze, vongole e ostriche possono accumulare particelle virali filtrando acque contaminate; per questo il consumo crudo o solo scottato rappresenta un rischio. È raccomandato evitare prodotti di dubbia provenienza e acquistare solo da rivenditori autorizzati, controllando etichettatura e modalità di conservazione. Per frutti di bosco e prodotti simili, la cottura riduce il rischio: i prodotti congelati vanno consumati previa cottura adeguata e quelli freschi lavati accuratamente prima dell’uso.

I comportamenti quotidiani che riducono il rischio

Oltre alle azioni istituzionali, è fondamentale che i cittadini adottino pratiche di igiene semplice ma efficaci: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, separazione tra alimenti crudi e cotti, pulizia e sanificazione delle superfici di lavoro e uso di acqua potabile per lavare frutta e verdura. Chi presenta sintomi gastrointestinali o segni compatibili con epatite dovrebbe evitare di preparare cibo per altri fino a valutazione medica, e rivolgersi al medico in caso di nausea persistente, urine scure o ittero.

La maggior parte delle persone guarisce completamente, ma il decorso può essere più severo negli adulti anziani o in chi ha malattie epatiche preesistenti. Per questo informazione, diagnosi precoce e misure di prevenzione individuale e collettiva rimangono strumenti fondamentali per contenere la diffusione dell’epatite A e proteggere la comunità.