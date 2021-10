Capelli e alimentazione: quali alimenti fanno bene alla nostra chioma?

Un’alimentazione varia ed equilibrata non fa bene solo all’organismo, ma anche ai capelli. La nostra chioma, infatti, per essere forte, lucente e in salute, ha necessità di alcuni nutrienti specifici. Scopriamo quindi cosa bisogna mangiare per proteggere il cuoio capelluto.

L’alimentazione per i capelli: l’uovo

L’uovo è un alimento che fa benissimo ai nostri capelli, perché contiene tantissime proteine che contribuiscono alla formazione della cheratina, elemento costituente della nostra chioma.

L’uovo contiene inoltre la vitamina D, una sostanza importantissima per la fase di crescita del capello e molto rara da trovare all’interno degli alimenti.

L’alimentazione per i capelli: il salmone

Nell’alimentazione per avere dei capelli sani e belli non può di certo mancare il salmone, un pesce ricco di Omega-3, ossia acidi grassi che fanno bene all’organismo.

Non solo, l’Omega-3 fa bene anche alla nostra chioma, perché regola l’idratazione dei capelli e del cuoio capelluto, contrastando la secchezza cutanea.

L’alimentazione per i capelli: formaggio grana

Il formaggio grana viene utilizzato tantissimo nelle nostre cucine, ed è uno degli alimenti migliori per i nostri capelli. Questo formaggio, infatti, è ricco di vitamina B12, una sostanza che aiuta tantissimo a regolare la produzione di sebo. Inoltre, la vitamina B12 ricostituisce il film idrolipidico che riveste il fusto del capello, rinforzandolo e rendendolo più brillante.

Infine, il formaggio grana contiene anche vitamina A, essenziale per la salute della chioma, perché contribuisce ai processi di formazione della cheratina.

L’alimentazione per i capelli: le noci

Nell’alimentazione che fa bene ai capelli non possono mancare le noci, un tipo di frutta secca ricco di Omega-3. Le noci, inoltre, contengono anche vitamina B5, una sostanza che rallenta il processo di formazione dei capelli bianchi e contribuisce alla crescita della chioma.

L’alimentazione per i capelli: i legumi

I legumi come fagioli e lenticchie sono un vero toccasana per i nostri capelli, essendo ricchi di proteine, sostanze che fanno benissimo ai capelli.

I fagioli e le lenticchie, inoltre, contengono elevate quantità di ferro, un minerale che favorisce la corretta ossigenazione di tutti i tessuti, compreso il bulbo pilifero. In questo modo, quindi, i legumi aiutano a far crescere i nostri capelli sani e forti.