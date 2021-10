La tisana alle erbe di solito viene sorseggiata nel corso della giornata per migliorare la salute dell’organismo in modo naturale e per restare idratati. In realtà però questa bevanda è utilizzabile anche per effettuare dei risciacqui sui capelli. Grazie ai benefici offerti dalla tisana si può infatti ottenere una chioma favolosa in maniera naturale.

Tisana alle erbe per stimolare la crescita dei capelli

La tisana alle erbe realizzata con la betulla è in grado di stimolare la crescita dei capelli e di ridurne anche la caduta. La pianta in questione è infatti ricca di vitamina C e di conseguenza permette di rendere i capelli davvero forti. Per ottenere questi benefici è bene effettuare dei risciacqui con il liquido dopo aver lavato i capelli come sempre.

Bere la tisana alla betulla permette poi di regalare al cuoio capelluto un grande effetto detox.

L’effetto tonificante del prodotto è quindi utile per avere capelli belli da vedere e davvero sani.

Tisana all’ortica per i capelli

L’utilizzo di una tisana all’ortica sui capelli è un ottimo modo per migliorare la salute della chioma in modo naturale. Questa erba infatti è perfetta per realizzare un infuso fortificante e stimolante per i capelli.

L’ortica è poi in grado di ridurre in maniera importante la forfora e di rendere i capelli secchi e sfibrati molto più sani.

Per una chioma davvero morbida e setosa vi suggeriamo quindi di fare dei risciacqui con la tisana all’ortica per sfruttare così il suo potere rivitalizzante.

Tisana alle erbe per il benessere dei capelli

Per migliorare il benessere dei capelli vi suggeriamo di utilizzare anche una tisana alle erbe realizzata con equiseto. Questa infatti sarà in grado di remineralizzare la chioma in quanto risulta ricca di silicio. Utilizzare di frequente questa tisana quindi consente di rendere i capelli più forti e di favorirne la ricrescita.