La buccia d’arancia può comparire su tutto il corpo, non solo su glutei, ginocchia e cosce. Come nascondere la cellulite sulle braccia? I rimedi per eliminare braccia flaccide e cellulite possono essere molto efficaci. Purché si intervenga velocemente e con costanza. Eccone alcuni.

Cellulite sulle braccia: come nascondere l’effetto buccia d’arancia?

La causa della cellulite sulle braccia è il ristagno dei liquidi, che provoca il tipico aspetto a buccia d’arancia, lo stesso della cellulite edematosa. Un inestetismo provocato da alimentazione scorretta, disfunzioni ormonali, stress o semplice genetica.

A determinare la formazione della cellulite sulle braccia è anche il biotipo. Una costituzione ginoide, infatti, tenderà ad accumulare il grasso nella parte inferiore del corpo. Al contrario, una conformazione androide ingrasserà più facilmente nella parte superiore, in particolare su addome e braccia.

Come nascondere muscoli flaccidi e cellulite? La buon notizia è che se opportunamente trattata, la cellulite sulle braccia sparisce velocemente, perché in questa zona il drenaggio avviene in modo più efficiente che altrove. Ecco alcuni consigli per nascondere in estate, ad esempio, la cellulite sulle braccia.

L’abbronzatura è un’ottima alleata quando si tratta di nascondere le imperfezioni della cellulite. Unica raccomandazione: abbronzatevi in modo sicuro. E se non avete tempo neanche per rilassarvi sotto i caldi raggi solari, optate per una abbronzatura spray.

Nascondere gli inestetismi sulle braccia è possibile anche con una crema colorata dello stesso colore della nostra pelle, per esempio con una BB cream o una CC cream o, perché no, un buon abbronzante. In questo modo uniformeremo la pelle che apparirà liscia e vellutata, nascondendo “i buchetti” della cellulite.

Massaggi: Non solo vi rilasserete scaricando la tensione, ma riattiverete la circolazione stimolando il flusso sanguigno. I massaggi sono ancora più efficaci se vengono effettuati combinando l’utilizzo di apposite creme, e in maniera costante. L’ideale sarebbe riuscire a fare un massaggio di un quarto d’ora o venti minuti per almeno tre volte a settimana.

Fondi del caffè: Puoi usarli per tonificare la pelle, il decollété e perfino per ridurre l’effetto a buccia d’arancia della cellulite. La caffeina stimola il drenaggio e svolge una funzione antiedematosa, rassodando e tonificando la pelle grazie alla stimolazione della mobilità degli acidi grassi nel tessuto adiposo.

L’ideale sarebbe mischiare i fondi di caffè con qualche cucchiaino di olio d’oliva e di massaggiare il composto sulle zone critiche come le braccia in questo caso, per qualche minuto con movimenti circolari, lasciando poi agire il tutto per almeno 20 minuti.

Trattamenti fai da te: gli ingredienti più efficaci sono alghe, estratto di zenzero e menta piperita, adatti a drenare i tessuti e stimolare il microcircolo.

Per mantenere la pelle elastica, poi, un ottimo alleato è uno scrub corpo, che elimini le cellule morte e permetta ai prodotti di penetrare meglio. L’applicazione, ovviamente, dovrà essere abbinata a un massaggio.