Cibi ricchi di magnesio: quali sono?

La carenza di magnesio comporta seri rischi per la salute e provoca molti fastidi. In caso di carenza del minerale, però, è possibile nutrirsi con cibi ricchi di magnesio. Scopriamo insieme quali sono.

Cibi ricchi di magnesio: perché sono importanti?

I cibi ricchi di magnesio consentono di introdurre nell’organismo questo prezioso minerale la cui mancanza può avere seri effetti sulla salute. Il magnesio, infatti, contribuisce alla costituzione e alla salute dell’apparato muscolo-scheletrico e porta equilibrio nel sistema nervoso. Il minerale svolge anche un’azione rilassante sui muscoli in genere, evitando quindi contratture e crampi.

Il magnesio, inoltre, contribuisce alla sintesi delle proteine e regola i livelli di zucchero nel sangue, rendendolo di fatto prezioso contro ipertensione, diabete e disturbi cardiovascolari.

Infine, il magnesio regola la proliferazione della flora batterica intestinale e aiuta a migliorare metabolismo e circolazione.

Cibi ricchi di magnesio: ortaggi a foglia verde

Gli ortaggi a foglia verde sono dei cibi ricchi di magnesio, dato che il minerale è un componente della clorofilla. Quest’ultima, insieme ai polifenoli e carotenoidi, aiuta anche a contrastare i radicali liberi. Ecco perché ortaggi come barbabietole e spinaci non devono mai mancare sulle nostre tavole.

Cibi ricchi di magnesio: cereali integrali

Altri cibi ricchi di magnesio sono i cereali integrali, che non sono lavorati industrialmente e che quindi contengono tutti i nutrienti importanti per la salute. Allo stesso modo, anche le farine integrali contengono magnesio e sono ottime per preparare cibi da forno come dolci, pane, pizze e focacce.

Cibi ricchi di magnesio: frutta secca

Un’altra ottima fonte alimentare di magnesio è la frutta secca, facile da mangiare come spuntino durante la giornata per combattere gli attacchi di fame.

Mandorle, noci e nocciole sono cibi ricchi di magnesio che stimolano l’attenzione e la concentrazione e aiutano anche ad affrontare sforzi fisici se praticate sport.

Cibi ricchi di magnesio: legumi

Tra i cibi ricchi di magnesio non possono mancare i legumi come piselli e fagioli, da gustare tutto l’anno freschi o secchi. In questo modo l’organismo farà il pieno del minerale gustando un piatto saporito.