Arance: i valori nutrizionali e le proprietà degli agrumi

Le arance sono un frutto ricco di benefici per la salute grazie alle straordinarie proprietà che offrono a chi le consuma. Impariamo a conoscere meglio questo agurme scoprendo anche i suoi valori nutrizionali.

Valori nutrizionali delle arance

Le arance sono ideali anche per chi è attento alla linea in quanto apportano solamente 34 kcal ogni 100 gr di prodotto.

Il frutto è anche molto ricco di acqua e infatti ne contiene addirittura 87 gr ogni 100 gr di prodotto. I carboidrati contenuti sono 8 gr, le fibre sono 1,6 gr e le proteine sono 0,7 gr. I grassi contenuti nelle arance sono invece solamente 0,2 gr.

Cosa contengono le arance?

Questi agrumi contengono grandi quantità di vitamine tra cui spiccano di certo la vitamina C e le vitamine del gruppo B.

Queste sostanze son ricche di benefici per la salute e per questo mangiare arance permette di migliorare il proprio benessere in modo del tutto naturale.

Le arance sono anche una grande fonte di potassio, un minerale fondamentale per la salute del cuore, e di calcio, un minerale essenziale per le ossa e per i muscoli.

Gli agrumi contengono anche il licopene, un carotenoide che ha un effetto antinfiammatorio e antitumorale molto importante.

Proprietà delle arance

Le arance vantano quindi delle proprietà davvero importanti per le salute e per questo dovrebbero essere consumate regolarmente. Esse contribuiscono alla riduzione del rischio di sviluppare problemi cardiaci e aiutano anche a prevenire i tumori in quanto combattono la formazione dei radicali liberi.

Questi agrumi sono in grado poi di prevenire la formazione dei calcoli renali in quanto proteggono questi organi nel migliore dei modi.

Sono anche in grado di aiutare tutti coloro che soffrono di anemia.

Pur non essendo frutti ricchi di ferro, le arance infatti contengono acido ascorbico e acido citrico che aumentano la capacità di assorbimento proprio del ferro.