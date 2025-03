Alcuni insetti sembrano essere presenti in casa anche in altri periodi dell’anno. Si tratta delle cimici asiatiche che giungono anche a febbraio per alcuni fattori esterni che andiamo a verificare. Scopriamo quali sono e come fare per allontanarle.

Cimici asiatiche a febbraio

Sembra che l’allarme cimici asiatiche

continui anche durante la stagione invernale, nei mesi di febbraio. In questo periodo non è raro trovare in casa questi insetti che cercano la luce e un posto caldo dove soggiornare. Questi insetti non sono presenti nel periodo tra settembre e ottobre, ma la loro comparsa continua anche nel periodo invernale. Le rigide temperature portano infatti questi parassiti a nascondersi e trovare rifugio in casa.

I primi freddi, le temperature umide sono sicuramente un pretesto per far sì che questo insetto possa entrare in casa qui, quindi svernare e di conseguenza trovare l’ambiente adatto per ripararsi dal freddo. In base poi al parere degli entomologi, qualche insetto, complice il tepore della casa, tende a svegliarsi e quindi a farsi notare.

Le cimici in inverno sono più comuni di quanto si possa pensare. Basta infatti sentirle sbatacchiare che già si percepisce la loro presenza nei dintorni delle lampade oppure dei cornicioni dove sono sicure di trovare protezione e calore.

Cimici asiatiche a febbraio: consigli

Le cimici tendono a riprodursi rapidamente e durante la stagione fredda la casa diventa il luogo dove questi insetti vanno a svernare, come se stessero andando in targo. Si trovano poi in diversi luoghi: dagli infissi ai cassonetti delle tapparelle.

Sebbene siano alquanto innocue, la loro presenza è sicuramente fastidiosa anche perché il loro continuo sbatacchiare non aiuta sicuramente. Tenerle lontane è molto facile con rimedi e prodotti adeguati.

Considerando che le cimici possono entrare in casa anche per via del bucato steso, è consigliabile provare a sbatacchiare i vari indumenti proprio per evitare che questo insetto possa poi entrare in casa e insediarsi nel periodo invernale. Provare a tenerle alla larga in questo modo aiuta sicuramente a evitare un ambiente troppo invaso.

Cimici asiatiche a febbraio: rimedio naturale

Per tenere alla larga le cimici asiatiche in questa stagione la soluzione maggiormente indicata è un rimedio naturale noto come Ecopest Home, una formula diversa da altre in commercio perché efficace e utile. Non è un semplice repellente ma si distingue per essere un dispositivo indicato per questi parassiti.

Questo dispositivo all’avanguardia e tecnologico sfrutta la presenza dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che questi insetti sono in grado di captare evitando così che entrino e facendo in modo che si allontanino.

Una formula dalle dimensioni minime e compatte adatte per ogni angolo esterno e interno della casa.

Un repellente che rende l’ambiente interno ed esterno maggiormente accogliente per gli esseri umani e animali domestici. Inoltre, è del tutto innocuo agendo su una superficie di 250 metri quadrati garantendo così la massima protezione possibile. Una soluzione adatta a tutti e per tutti, a prescindere dal tipo di casa.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente che è ecologico, a zero impatto sull’ambiente, non fastidioso, silenzioso. Da usare su qualsiasi tipo di insetto che si aggira per casa: le formiche, le cimici, le termiti, i calabroni, le vespe, compreso i roditori. L’uso è molto semplice: si collega alla presa lasciandolo in funzione h24 7 giorni su 7.

Un dispositivo da ordinare direttamente dal sito ufficiale della casa produttrice, non disponibile, per la sua originalità ed esclusività, nei negozi fisici o e-commerce. Si compila il modulo online con la conferma dei dati da parte dell’operatore per la chiamata e l’evasione dell’ordine. Si trova a un costo promozionale di 2 confezioni da 49,90€ con pagamento da effettuare con Paypal, carta di credito e i contanti al corriere.