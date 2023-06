Cimici: quali sono e come tenerle alla larga

Che sia durante la stagione autunnale o invernale, oppure in primavera, la casa e il giardino rischiano di essere invasi da insetti come le cimici che, per quanto non siano particolarmente nocive, sono alquanto fastidiose. Vediamo quali sono in natura le varie specie e come è possibile scacciarle con rimedi naturali.

Cimici

Tra tutti i parassiti esistenti in natura, le cimici sono sicuramente gli esemplari maggiormente fastidiosi e noiosi. Sono presenti soprattutto da settembre fino a febbraio e invadono casa dove trovano riparo dalla stagione fredda poiché non riescono a tollerare le temperature basse

In casa tendono a infilarsi un po’ dovunque: dalle fessure dei muri, alle crepe sino alle tende o alle porte oppure alle finestre. Qualsiasi luogo è per loro l’ideale per potersi proteggere dal freddo ed è questa una delle ragioni per cui entrano in casa cercando di rifugiarsi e dove possono anche trovare cibo a disposizione per poter sopravvivere.

Sono diverse le segnalazioni che ogni volta giungono da varie aree del territorio poiché alcune specie rischiano di danneggiare e distruggere le coltivazioni e le piante da frutteto. Le cimici sono insetti che tendono a nascondersi molto bene, ma per scacciarle e tenerle alla larga è possibile affidarsi a rimedi naturali che non sono dannosi.

Nei giardini gli agricoltori tendono a usare reti anti insetto per proteggere le coltivazioni dalla cimice che giunge nelle piante distruggendole. L’olio di Neem è un ottimo metodo per allontanarle poiché ha un odore talmente forte che questi insetti non tollerano. Considerando che questi parassiti tendono a depositarsi spesso nella biancheria e nei panni stesi ad asciugare, si potrebbe spruzzare delle gocce di olio di lavanda in modo che non si avvicinino troppo.

Cimici: le varie specie

In casa si è abituati a a vedere e sentir sbatacchiare da un angolo all’altro soltanto una specie di cimici ovvero quella verde. In realtà, questi insetti sono di vario tipo ed è bene capire come individuarle per poterle così sconfiggere e tenere alla larga.

Tra le varie specie, vi è sicuramente quella verde che è la più comune è nota nelle case dove si annida sta agli inizi di settembre e ottobre sino a febbraio inoltrato. Vi è poi la cimice asiatica chiamata così proprio perché originaria di un paese asiatico come appunto la Cina. Si distingue per essere di colore grigio ed è la specie che maggiormente preoccupa soprattutto che è un giardino poiché va a danneggiare le piante.

Questo tipo di cimice è attiva a partire dalla primavera fino a maggio quando comincia a riprodursi. Vi sono poi le cimici dei letti che, rispetto alle altre specie, sono molto più piccole. Hanno dimensioni molto piccole, arrivano fino ai 7 mm e si distinguono per il colore rosso marrone.

È nota come cimice dei letti poiché questo luogo è sicuramente l’ideale dove tende a depositarsi sul materasso, il cuscino, le fodere eccetera. Sebbene non sia nociva, può però creare dei ponfi sulle braccia o lungo le gambe di cui ci si accorge soltanto al mattino appena svegli

Cimici: repellente ultrasuoni

Oltre ai rimedi naturali che sono utili per allontanare le cimici dalla casa, ma hanno un effetto a breve termine, è bene optare per una soluzione che sia maggiormente efficace e che abbia risultati soprattutto nel lungo periodo. Un dispositivo come Ecopest Home è l’ideale in tal senso poiché è considerato una valida alternativa all’uso di pesticidi e insetticidi che sono particolarmente dannosi.

Si distingue per essere un dispositivo a interferenza magnetica e ultrasuoni, un modello ultra tecnologico innovativo in questo campo che permette di tenere alla larga questi parassiti. Il compito degli ultrasuoni è proprio quello di captare questo tipo di insetti facendo in modo che si allontanino ed eviti io di avvicinarsi alla propria casa.

Un investimento semplice e molto economico dal momento che garantisce un totale benessere sia per gli animali domestici, Ma anche gli esseri umani. Protegge la propria casa poiché agisce h24 7 giorni su 7 coprendo un raggio d’azione del valore di 250 metri quadrati.

Per chi v0lesse saperne di più, c0nsigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula come Ecopest Home si rivela particolarmente efficace poiché permette di allontanare, non soltanto le cimici di qualunque specie, ma anche altri insetti come per esempio le zanzare, i pesciolini d’argento, le tarme oppure i roditori. Bisogna semplicemente collegarlo alla presa elettrica in modo che funzioni nell’immediato.

Un dispositivo ecologico che non impatta sull’ambiente, sano, inodore e silenzioso dal momento che evita di emettere suoni o rumori che possano infastidire. Si contraddistingue per un design compatto per cui è possibile portarlo anche in viaggio per liberarsi da possibili insetti infestanti.

Diffidare delle imitazioni è l’unico modo per portare a casa un dispositivo che sia originale ed esclusivo quindi non reperibile nei negozi siti internet. È necessario inserire i dati all’interno del modulo sul sito web ufficiale per poter ricevere la chiamata dell’operatore che andrà a conservare ed evadere l’ordine in modo da usufruire di due confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€. Per il pagamento sono ammessi PayPal, carta di credito e i contanti direttamente al corriere.