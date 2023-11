Oggigiorno esistono tante e diverse diete per dimagrire, da quelle più sane a quelle pericolose e folli. Ecco come dimagrire con il metodo Sanu, il percorso alimentare del nutrizionista Luca Cioffi.

Come dimagrire con il metodo Sanu: il percorso alimentare del nutrizionista Luca Cioffi

Tra le diete più salutari per dimagrire troviamo una recente e ancora poco nota, detta Metodo Sanu acronimo di Studio di Alimentazione e Nutrizione Umana, ideato dal biologo e nutrizionista italiano Luca Cioffi. Seguitissimo sui social, Cioffi ha dedicato all’argomento un libro dal titolo “In forma con il metodo SANU”. “Si tratta di un vero e proprio percorso pratico che permette di comporre piatti sani e bilanciati, senza rinunciare a nulla, compresi la pizza, il gelato, i dolci e altre golosità”, spiega il nutrizionista e ideatore della dieta Sanu. Ma in cosa consiste il metodo per dimagrire ma in modo sano e non pericoloso?

Per dimagrire con il metodo Sanu il primo passo da fare è scegliere i cibi giusti, più sani ed equilibrati. Nella dieta di Luca Cioffi è importante cosa si mette a tavola: ecco gli alimenti consentiti per stare bene e rimanere in forma. Sì a cibi presenti nella dieta mediterranea, come pane e pasta preferibilmente integrali, il pesce, soprattutto quello azzurro come sgombro, alici, aringhe, l’olio extravergine d’oliva, la frutta secca e soprattutto la frutta fresca e la verdura di stagione e di tutti i colori, che sono ricchissime di antiossidanti e vitamine.

“La verdura verde apporta vitamine del gruppo B, tra cui l’acido folico, mentre il pomodoro e tutti i vegetali di colore rosso sono una fonte eccezionale di licopene”, dice il nutrizionista e biologo. Sì anche a nuovi cibi che regalano a piatti e pietanze sapori diversi, come semi di canapa oppure di papavero.

Secondo passaggio per dimagrire secondo Cioffi, come dice lui stesso nel metodo Sanu è di eliminare le cattive abitudini che fanno ingrassare tra cui, mangiare velocemente e anche in piedi. “Non ritagliarsi tempo per cucinare e quindi consumare spesso piatti già pronti. Il junk food e il bere poca acqua durante il giorno”, dice Cioffi. Questi sono i quattro principali errori che ritroviamo alla base di un’alimentazione scorretta, che causa di gonfiore addominale, aumento della ritenzione idrica e del peso complessivo.

​Cosa fare per dimagrire secondo la dieta di Luca Cioffi? Tra i consigli più importanti il biologo ricorda di masticare lentamente per una migliore digestione e per non affaticare l’organismo. E poi no a cibi già pronti, il cui alto contenuto di sale contribuisce a peggiorare la ritenzione idrica. Anche junk food e snack ipercalorici sono da limitare dato il loro enorme apporto di zuccheri semplici che, oltre a creare fermentazione e gonfiore fanno impennare i livelli di insulina.

Come dimagrire con il metodo Sanu? Regole e cosa mangiare

Il metodo Sanu, ideato dal nutrizionista seguito sui social Luca Cioffi, è spiegato nel suo libro “In forma con il metodo SANU” in cui vengono descritte tutte le buone abitudini per dimagrire in modo sano e cosa prediligere quando si fa la spesa. Come si compone un piatto secondo il metodo Sanu?

Si deve immaginare il pasto come un piatto suddiviso in quattro parti: una dedicata ai carboidrati, per esempio la pasta, i cereali integrali in chicco, il pane e così via; la seconda alle proteine, quindi a carne e derivati, pesce o legumi; la terza alle verdure che a colazione può diventare la frutta; la quarta ai grassi buoni di cui sono fonte l’olio extravergine d’oliva, la frutta secca a guscio, i semi oleosi, come ricorda Luca Cioffi.

La regola fondamentale da seguire è di distribuire questi nutrienti nei cinque pasti giornalieri, quali colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. In questo modo comporre un menù ben bilanciato, adatto sia ai pasti preparati a casa sia fuori.

Un esempio di piatto Sanu: a colazione si può optare per un porridge con latte, fiocchi di avena e cioccolato fondente, a metà mattinata per un frutto oppure qualche mandorla, a pranzo invece per un piatto unico a base di riso venere, zucchine e gamberetti. “Nel pomeriggio sì invece a una merenda con yogurt con l’aggiunta di semi di Chia e mirtilli, mentre a cena si può scegliere un piatto a base di quinoa, tofu, rucola e semi di sesamo”, dice Cioffi.