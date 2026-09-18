Il Parco della Caffarella si trasforma ogni sabato mattina in un spazio di benessere grazie alla lezione di yoga guidata da Rosalba Venditti. Dopo l’inizio dell’estate, l’incontro del 19 settembre rappresenta un passo in avanti: un flow continuo pensato per chi desidera muoversi senza forzature, favorendo la consapevolezza del respiro e la fluidità del corpo.

L’appuntamento è fissato per le ore 9:30-10:30, ma il ritrovo avviene dieci minuti prima, alle 9:15, davanti all’ingresso di Largo Tacchi Venturi. La location è strategica: il verde del parco accoglie i partecipanti in un’atmosfera tranquilla, perfetta per liberare la mente e preparare il corpo a un movimento armonico. L’ingresso è gratuito, ma il posto è limitato, quindi è consigliabile confermare la presenza tramite il pulsante arancione “Verifica disponibilità”.

Dettagli della lezione del 19 settembre

La proposta di Rosalba è denominata “Sequenza fluida: il piacere del movimento”. Si tratta di una serie di posture collegate delicatamente, senza mantenere pose statiche impegnative. L’obiettivo è creare un flusso continuo dove ogni asana si integra al ritmo del respiro, garantendo una sensazione di leggerezza e stabilità interiore. Non sono richieste esperienze pregresse: la pratica è accessibile a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta allo yoga.

Cosa portare

Per partecipare è necessario il proprio tappetino, una bottiglia d’acqua e, soprattutto, la volontà di ritrovare un ritmo personale. Il clima mattutino di settembre è mite, ideale per esercitarsi all’aperto senza preoccuparsi di temperature estreme. Dopo la sessione, i praticanti riferiscono una sensazione di energia pulita e di stabilità profonda pronta per affrontare il resto della giornata.

Altre opportunità: lezioni di prova e corsi di Hatha Yoga

Chi desidera approfondire può usufruire di tre lezioni di prova gratuite online. Basta cliccare sul link indicato sul sito o scorrere la pagina fino in fondo per accedere: le sessioni avvengono via Zoom nei giorni lun-mer, dalle 19:00 alle 20:00. Inoltre, l’associazione offre corsi strutturati di Hatha Yoga nella sede di via Enea 91, vicino alla metro Furio Camillo. Gli orari settimanali sono martedì e giovedì, con tre fasce orarie disponibili: 18-19, 19-20 e 20-21. La prenotazione è obbligatoria e il pagamento avviene in loco, a 10 euro per le lezioni all’aperto.

Per chi non può partecipare di persona, l’archivio digitale “Yoga sempre con te” rende disponibili video-lezioni complete da svolgere ovunque e in qualsiasi momento. È sufficiente accedere al sito, cliccare sulla sezione “archivio” e scegliere la pratica più adatta alle proprie esigenze. Tutti i contatti, inclusi numeri di telefono e link ai canali social (Facebook e Instagram), sono indicati sul sito ufficiale .

Non mancare: prenota, porta il tappetino e lasciati guidare dal ritmo del tuo respiro.