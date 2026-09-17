Le allergie interessano una buona parte della popolazione e, con il passare degli anni, ne aumenta la frequenza. I sintomi più comuni – prurito, starnuti continui e naso che cola – sono legati al rilascio di istamina una molecola prodotta dal nostro organismo in risposta a sostenitori esteriori innocui come polline o polvere. Per chi preferisce soluzioni meno invasive rispetto ai farmaci tradizionali, esistono antistaminici naturali in grado di modulare la risposta immunitaria o di stabilizzare le cellule coinvolte.

Questa guida approfondisce il funzionamento dell’istamina, elenca i rimedi naturali più studiati e analizza in dettaglio un prodotto commerciale – Zreen Quercetina C – che combina quercetina liposomiale e vitamina C per sostenere le difese immunitarie durante i periodi allergici.

Il ruolo dell’istamina nelle reazioni allergiche

Quando il sistema immunitario identifica erroneamente una sostanza innocua, attiva gli anticorpi IgE che, a loro volta, inducono le cellule mastocitarie a liberare istamina. Questa sostanza provoca vasodilatazione, aumento della permeabilità capillare e irritazione delle mucose, generando i tipici sintomi dell’allergia. I farmaci antistaminici classici agiscono bloccando i recettori H1 dell’istamina, mentre gli approcci naturali tendono a ridurre la produzione dell’istamina stessa o a rinforzare la membrana cellulare, limitandone il rilascio.

Rimedi naturali con azione antistaminica

Numerose piante ed estratti sono stati tradizionalmente impiegati per alleviare i disturbi allergici grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e stabilizzanti. Tra i più noti troviamo:

Ortica le foglie, sotto forma di tisana o tintura, attenuano l’infiammazione nasale e il prurito. Ribes nero (Ribes nigrum) è spesso definito “cortisone naturale” per la sua capacità di calmare orticaria e reazioni stagionali. Camomilla offre effetti calmanti su mucose irritate, mentre il partenio è utile per i sintomi associati a mal di testa e tensione.

Altri nutrienti svolgono un ruolo complementare: la vitamina C presente in agrumi, kiwi e peperoni, favorisce la degradazione dell’istamina; la quercetina flavonoide ricco in cipolle rosse, mele e bacche, stabilizza i mastociti impedendone il rilascio e agisce come potente antiossidante. La bromelina estratta dall’ananas, potenzia l’assorbimento della quercetina e riduce l’infiammazione locale.

Quercetina liposomiale: il caso Zreen Quercetina C

Zreen Quercetina C è un integratore vegano che unisce quercetina ad alta biodisponibilità estratta da Sophora japonica a vitamina C tamponata (magnesio ascorbato). La formulazione liposomiale, basata su lecitina, migliora l’assorbimento intestinale del flavonoide, garantendo concentrazioni plasmatiche più elevate e durature rispetto alla quercetina tradizionale. La vitamina C, a pH neutro, è ben tollerata anche da chi soffre di gastrite o reflusso, e sostiene il sistema immunitario proteggendo le cellule dallo stress ossidativo.

Come utilizzare al meglio Zreen Quercetina C

La posologia consigliata è di una capsula tre volte al giorno, preferibilmente a distanza di 30 minuti da pasti principali, con un bicchiere d’acqua tiepida. Questo schema distribuito mantiene stabili i livelli di vitamina C, che è idrosolubile, e consente alla quercetina di esercitare la sua azione stabilizzante sui mastociti per tutta la giornata. È importante non superare la dose indicata e consultare il medico in caso di assunzione di farmaci metabolizzati dal citocromo P450, poiché la quercetina può interagire con alcune terapie.

Tuttavia, è fondamentale valutare ogni opzione insieme a un allergologo o al proprio medico curante, per assicurare sicurezza, evitare interazioni e ottenere il massimo beneficio.