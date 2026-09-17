Nel pomeriggio di lunedì 14 settembre la scuola primaria di Salvarosa, frazione di Castelfranco Veneto, ha dovuto chiedere a numerosi genitori di ritirare i propri figli durante l’orario di pranzo. Il motivo? l’iscrizione tardiva al servizio mensa che aveva lasciato diversi alunni senza il pasto previsto.

Iscrizione tardiva ed esclusione dei bambini dalla mensa

Il Calendario comunale fissava la fase di iscrizione dal 1 agosto al 4 settembre. Molte famiglie, impegnate nella riorganizzazione post-vacanze, hanno superato il termine e si sono trovate senza la possibilità di accedere al turno di pranzo. Per evitare un disservizio diffuso, il Comune ha aperto una finestra straordinaria dal venerdì precedente fino a lunedì 14 settembre, ma nella comunicazione era chiaramente indicato che il servizio sarebbe iniziato soltanto dal giorno successivo. Una parte dei genitori, però, non ha recepito l’avviso, provocando la crisi del pranzo scolastico.

Scadenze originali e proroga di emergenza

Le autorità comunali hanno specificato che, per i “ritardatari”, il servizio mensa sarebbe risultato attivo dal 15 settembre. La mancata attenzione a questo dettaglio ha generato una serie di situazioni di emergenza genitori costretti a lasciare il lavoro per raggiungere la scuola, bambini costretti a consumare il pasto a casa o a restare senza cibo durante la ricreazione. L’evento ha scatenato proteste, non solo per la fame improvvisa dei piccoli, ma anche per il disagio economico e logistico imposto alle famiglie.

Reazioni dell’Amministrazione e interventi dell’Assessore Stangherlin

L’assessora alla Scuola, Serena Stangherlin ha dichiarato che la mensa è una delle priorità dell’attuale amministrazione e che la vicenda rappresenta “un’occasione per migliorare ulteriormente”. Ha sottolineato che, nel periodo di iscrizione, le famiglie hanno potuto usufruire di assistenza sia online sia in presenza, e che lei stessa ha provveduto a riaprire il portale per i ritardatari, consentendo la regolarizzazione delle pratiche.

Misure per semplificare la piattaforma e supporto alle famiglie

Stangherlin ha annunciato l’avvio di una revisione della piattaforma digitale, volta a renderla più intuitiva e a ridurre gli ostacoli burocratici. Verrà anche lanciato un questionario destinato alle famiglie per raccogliere suggerimenti su come ottimizzare la comunicazione e il funzionamento del servizio. Parallelamente, il Comune sta valutando ulteriori forme di supporto, come sportelli dedicati e tutorial televisivi, per garantire che nessuna famiglia rimanga più esclusa.

Altri episodi di criticità nelle mense scolastiche del territorio

Il caso di Salvarosa non è l’unico a creare preoccupazione. Nella stessa settimana, a Gardone Valtrompia è stata sospesa la mensa scolastica a seguito di una serie di malori tra bambini e personale, con sintomi di vomito, diarrea e, in alcuni casi, disidratazione. Le autorità sanitarie locali hanno avviato le indagini per identificare l’origine del problema, ipotizzando un possibile coinvolgimento di alimenti contaminati. La decisione preventiva di chiudere il servizio dimostra la sensibilità delle amministrazioni nel tutelare la salute dei piccoli.

Sospensione temporanea a Gardone Valtrompia per malori

Il sindaco Giuliano Brunori ha comunicato che finora sono state coinvolte circa una quindicina di persone, comprese due insegnanti, e che alcune famiglie hanno dovuto ricorrere al pronto soccorso. La sospensione, adottata dal giorno precedente, è stata una misura cautelare per consentire agli esperti dell’Azienda di Tutela della Salute (ATS) di condurre le verifiche necessarie. L’episodio evidenzia la necessità di un monitoraggio costante della sicurezza alimentare nelle mense scolastiche.

L’impegno dichiarato da Serena Stangherlin di semplificare le procedure di iscrizione e di ascoltare attivamente le famiglie rappresenta un passo concreto verso una gestione più efficace del servizio mensa. Nel frattempo, la sorveglianza sanitaria continuerà a essere rafforzata per prevenire ulteriori emergenze alimentari nelle scuole della provincia.