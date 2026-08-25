Come promuovere il benessere psicologico nei luoghi di lavoro secondo l’EU-OSHA

In un’epoca in cui la salute mentale è sempre più al centro dell’attenzione, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato un documento fondamentale che analizza le buone pratiche per sostenere i lavoratori con problemi di salute mentale. Questo studio, intitolato “A review of good workplace practices to support individuals experiencing mental health problems”, è stato curato da Marianna Virtanen, Kirsi Honkalampi, Petri Karkkola e Maija Korhonen dell’Università dell’East Finland e pubblicato nel 2026.

Il documento sottolinea l’importanza di affrontare la stigmatizzazione e la discriminazione nei luoghi di lavoro, dove ancora oggi molte persone con problemi di salute mentale si trovano a dover affrontare pregiudizi e barriere. La salute mentale è una delle principali cause di disabilità nei paesi ad alto reddito, rendendo questo tema di cruciale importanza per le aziende e i datori di lavoro.

L’importanza di affrontare la stigmatizzazione

Uno dei principali ostacoli per le persone con problemi di salute mentale è lo stigma associato a queste condizioni. Lo stigma si riferisce ad atteggiamenti, credenze e stereotipi negativi che portano alla discriminazione. Le caratteristiche tipicamente stigmatizzate includono il genere, la razza, lo status socioeconomico, la disabilità e la salute.

Affrontare lo stigma legato alla salute mentale sul posto di lavoro è fondamentale per creare un ambiente di lavoro solidale e inclusivo. Le aziende devono adottare strategie e politiche specifiche per promuovere una buona salute mentale, prevenire i rischi psicosociali e sostenere i lavoratori nell’affrontare lo stress lavorativo. Questo include l’incoraggiamento di un intervento precoce per qualsiasi problema di salute mentale e l’apporto di ragionevoli adeguamenti per consentire alle persone di lavorare o tornare al lavoro.

Gli accomodamenti e adattamenti lavorativi

Gli accomodamenti del lavoro si riferiscono a modifiche del lavoro o dell’ambiente di lavoro per adattarsi alle capacità lavorative di un individuo. Questi adattamenti possono includere cambiamenti nella programmazione, modifiche dei compiti, adattamenti dello spazio fisico e facilitazione della comunicazione. Gli accomodamenti possono aiutare i lavoratori a gestire problemi di salute mentale a lungo termine o a riprendere il lavoro dopo un periodo di assenza.

Il luogo di lavoro è un’arena importante per la promozione della salute mentale. Le buone pratiche descritte nel documento sono applicabili a una vasta gamma di problemi di salute mentale, indipendentemente dalla loro origine. Più che il tipo di condizione di salute mentale, sono le esigenze, le capacità e le richieste lavorative specifiche dei lavoratori a determinare quali pratiche sul posto di lavoro sono utili per sostenere la salute mentale e la capacità lavorativa.

La guida per i luoghi di lavoro

Il documento dell’EU-OSHA suggerisce che, indipendentemente dalla condizione di salute mentale, ci sono principi fondamentali che si applicano quando si sostiene un lavoratore a rimanere al lavoro o a tornare al lavoro dopo un episodio di assenza per malattia. Questi principi includono:

Una cultura della consapevolezza e dell’inclusione che consenta la divulgazione della condizione di salute mentale e lo sviluppo di un senso di sicurezza psicologica sul posto di lavoro.

che consenta la divulgazione della condizione di salute mentale e lo sviluppo di un senso di sicurezza psicologica sul posto di lavoro. Accettazione e sostegno da parte di colleghi e supervisori.

da parte di colleghi e supervisori. Intervento precoce ossia il contatto con il lavoratore nelle prime fasi dell’assenza per malattia.

ossia il contatto con il lavoratore nelle prime fasi dell’assenza per malattia. Politica sulla salute mentale e sul ritorno al lavoro vale a dire che ci sono passi da compiere che sono adattati a ciascun caso.

vale a dire che ci sono passi da compiere che sono adattati a ciascun caso. Buon accesso ai servizi sanitari e supporto professionale multidisciplinare.

e supporto professionale multidisciplinare. Sistemazioni lavorative basate su un’analisi delle mansioni lavorative in relazione all’attuale capacità lavorativa del lavoratore.

basate su un’analisi delle mansioni lavorative in relazione all’attuale capacità lavorativa del lavoratore. Monitoraggio dei progressi.

Inoltre, le iniziative di inserimento lavorativo assistito, con supporto professionale, educativo e clinico, si sono rivelate efficaci nel consentire alle persone affette da gravi condizioni di salute mentale di trovare un lavoro e di mantenerlo.

Per applicare gli adattamenti e accomodamenti lavorativi, è importante seguire alcuni passi chiave, tra cui la prevenzione e la gestione dei fattori di rischio psicosociale legati al lavoro, l’analisi psicologica del lavoro e il follow-up con un piano di supporto personalizzato.

La presenza di politiche specifiche per tutti i lavoratori e per le modalità di lavoro flessibili, come l’adattamento dell’orario di lavoro e il telelavoro, possono favorire il proseguimento dell’attività lavorativa in presenza di un problema di salute mentale o di altre condizioni di salute.