Settembre è ormai alle porte e, con lui, la ripresa di impegni lavorativi, scolastici e familiari. Dopo settimane di orari flessibili, esposizione al sole e temperature elevate, la mente è pronta a tornare al ritmo consueto, ma il organismo può aver bisogno di più tempo per riallinearsi.

Le giornate più calde hanno influito su pelle, capelli e livelli di energia: la sudorazione copiosa, il vento marino, il cloro delle piscine e il contatto con la salsedine hanno modificato la normale routine di bellezza. Per questo motivo, è utile dedicare qualche settimana a un percorso di rigenerazione, recupero e reintegro senza ricorrere a soluzioni rapide, ma privilegiando la costanza e l’ascolto del proprio corpo.

Rigenera pelle e capelli dopo l’esposizione estiva

Quando il sole è stato intenso per mesi, la barriera cutanea può risultare indebolita e i capelli apparire opachi, fragili o difficili da pettinare. La soluzione non passa solo dai prodotti topici, ma parte da una strategia integrata che comprende alimentazione equilibrata, idratazione costante, sonno regolare e attenzione alle abitudini di igiene personale. Una dieta ricca di frutta, verdura e proteine favorisce la sintesi del collagene e mantiene il bulbo capillare nutrito.

Il ruolo di COLASIL nella bellezza interna

Tra gli integratori pensati per questo scopo, COLASIL combina bambù (Bambusa bambos) e silicio in forma di acido ortosilicico stabilizzato su collagene marino, accompagnati da taurina e coenzima Q10. Il bambù contribuisce al rinforzo di unghie e capelli, mentre il silicio è noto per favorire la produzione di collagene e l’elasticità cutanea. L’intera formula invita a considerare la bellezza come risultato di nutrizione, idratazione e cura quotidiana dall’interno non solo di prodotti superficiali.

Recupera energia e ritmo quotidiano con gradualità

Ritornare al lavoro o a impegni familiari intensi può accentuare la sensazione di stanchezza. Spesso, la risposta istintiva è quella di spingere il corpo al massimo, ma ciò può provocare un ciclo di affaticamento. È più efficace, invece, stabilire una routine di sonno regolare, riprendere l’attività fisica in modo graduale e mantenere un’assunzione adeguata di liquidi. Distribuire gli impegni durante la giornata, evitando sovraccarichi, permette al organismo di recuperare progressivamente il proprio ritmo.

REGENERACTIVE: supporto vegetale per il passaggio di stagione

Un aiuto pratico per questa fase è rappresentato da REGENERACTIVE una preparazione liquida a base di estratti acquosi di tè verde, noni, orzo e papaya. Gli ingredienti hanno proprietà toniche e antiossidanti: il tè verde fornisce catechine che contrastano lo stress ossidativo, il noni è noto per il suo effetto immunomodulatore, l’orzo apporta vitamine del gruppo B e la papaya contiene enzimi digestivi. Diluito in abbondante acqua, può accompagnare una routine di recupero senza sostituire il riposo o correggere stili di vita poco salutari.

Reintegra idratazione e minerali per sostenere le funzioni vitali

Durante l’estate, la perdita di liquidi è accompagnata da una diminuzione degli elettroliti, tra cui il magnesio, fondamentale per numerose reazioni biochimiche. Dopo il periodo di maggiore sudorazione, è consigliabile valutare l’apporto di questi minerali, privilegiando alimenti come frutta secca, legumi, cereali integrali e verdure a foglia verde. Quando l’assunzione attraverso l’alimentazione non è sufficiente, un integratore mirato può colmare il gap senza eccedere i limiti giornalieri consigliati.

NOPAROS: magnesio per metabolismo e riduzione della fatica

NOPAROS fornisce 372 mg di magnesio (carbonato) per dose giornaliera, pari al 99 % del valore di riferimento. Questo minerale è coinvolto nel metabolismo energetico nella normale funzione muscolare e nel corretto funzionamento del sistema nervoso. Un apporto adeguato di magnesio può contribuire a ridurre la sensazione di affaticamento e a mantenere l’equilibrio elettrolitico, ma non è una soluzione magica: deve essere inserito in un contesto di alimentazione equilibrata, idratazione e attività fisica regolare.

Queste tre mosse, se seguite con costanza, permettono al corpo di tornare a un equilibrio ottimale, pronto ad affrontare le sfide della nuova stagione.