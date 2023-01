Dieta di gennaio: come dimagrire naturalmente

La dieta di gennaio favorisce una perdita di peso rapida ed effettiva perché punta su alimenti di qualità che, da soli, sono sufficienti a stimolare la corretta funzione metabolica. In alcuni casi, però, dei supporti extra si rivelano estremamente essenziali. Scopriamo insieme come dimagrire naturalmente.

La dieta di gennaio favorisce una perdita di peso rapida ed effettiva perché punta su alimenti di qualità che, da soli, sono sufficienti a stimolare la corretta funzione metabolica. Tuttavia, la dieta di gennaio favorisce risultati stabili nel tempo se inserita all’interno di uno stile di vita equilibrato, che dia importanza all’alimentazione, ma anche a tutti quegli aspetti che, anche se non strettamente connessi alle abitudini che si hanno a tavola, in ogni caso, possono compromettere il benessere psicofisico dell’organismo e favorire l’aumento di peso, come, ad esempio, un sonno che non sia di qualità e una vita anche sin troppo sedentaria.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare in forma e perdere peso con la dieta di gennaio, quali sono i suoi benefici, quali accorgimenti adottare per risultati stabili nel tempo ed, eventualmente, quale integratore alimentare associare alla dieta per un risultato più rapido ed effettivo.

Dieta di gennaio: consigli

E’ di questi giorni la notizia di Coldiretti, secondo la quale il 40% della popolazione italiana è a dieta, così da perdere quei 2 chili in più che ha guadagnato durante la pausa natalizia. L’Associazione consiglia di fare il pieno di frutta e verdura. La verdura deve rigorosamente essere condita con olio extravergine d’oliva e limone, per le proprietà di questi due alimenti.

Il nostro consiglio è quello di consumare regolarmente anche le zuppe e le minestre, che oltre a favorire la perdita dei liquidi in eccesso e gli alti livelli di idratazione, aiutano a combattere le temperature rigide e rafforzano il sistema immunitario.

La dieta di gennaio poggia proprio su questi principi. Tuttavia, è bene ricordarsi anche che mangiare in modo sano serve a poco se quest’abitudine non si alterna a quella di allenarsi regolarmente, per almeno tre volte alla settimana.

