Come tagliare le pellicine delle unghie: consigli utili

Tagliare le cuticole è salutare? Oltre il fattore estetico entra in gioco quello benefico per le nostre unghie. Nello specifico, rimuovere le cosiddette “pellicine” potrebbe essere dannoso. Ecco come tagliarle, se necessario, nel modo giusto con alcuni consigli utili.

Come tagliare le pellicine delle unghie

Le cuticole, chiamate “pellicine”, sono piccoli ispessimenti della pelle che si trovano sulla radice delle unghie. Compongono lo strato superficiale della pelle attorno alla parte inferiore dell’unghia, che copre il letto ungueale. Rivestono una funzione particolarmente importante, per questo è bene non rimuoverle con forbicine o pinzette, che potrebbero provocare ferite e sanguinamenti. Se necessario ecco come tagliarle.

Primo step: ammollo con acqua tiepida

Riempite una ciotola con dell’acqua tiepida, aggiungendo un cucchiaio di olio di mandorle (o anche d’oliva) e il succo di mezzo limone. Quest’ultimo, è un ottimo “rimedio della nonna” per sbiancare le unghie macchiate e anche per renderle più forti: è più efficace di quanto possiate pensare.

Immergete dentro la bacinella con l’acqua le punte delle dita per 5 minuti, lasciando ammorbidire le pellicine che circondano le unghie.

Applicare un olio per cuticole

Applicate un olio specifico per cuticole (in assenza si può usare uno dei più puri tra i migliori oli viso naturali o una crema mani, anche se meno indicata), massaggiandole accuratamente. Questo trattamento ammorbidisce maggiormente le pellicine, rendendone più facile la loro eliminazione.

Spingere indietro le cuticole

Con un bastoncino in legno d’arancio (facilmente reperibile in tutte le profumerie) spingete le pellicine verso la mano, modellandole fino a renderle meno visibili.

Tagliarle, se necessario

Se sono minuscole e appena visibili vi consigliamo di non tagliarle mai, né con il tagliaunghie né con le forbicine, per evitare che crescano più resistenti e tenaci di prima.

Se invece le cuticole sono grosse, molto visibili e sporgenti, allora è indispensabile tagliare la pelle in eccesso per rimuoverle. In commercio esiste anche un apposito strumento per tagliare le pellicine, chiamato comunemente “taglia cuticole”.