Concerto di Natale a Udine: Un Evento Imperdibile per le Feste

Il Natale si avvicina e con esso uno dei momenti più attesi della stagione: il concerto di Natale che si svolgerà nella splendida Cattedrale di Udine. Questo evento, previsto per domenica 21 dicembre alle 17, promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente, grazie alla performance della Cappella musicale del duomo udinese.

Il concerto, intitolato “In dulci jubilo“, presenterà un ricco repertorio musicale, spaziando da compositori come Sofianopulo e Fabbro, fino ai grandi nomi di Bartolucci, Adam, Miserachs e Fauré. Tra le opere in programma spicca il pregiato “Missus” di Jacopo Tomadini e l’inno del Giubileo, il tutto accompagnato da canti tradizionali natalizi che sapranno toccare le corde del cuore degli ascoltatori.

Il concerto come esperienza spirituale

La particolarità di questo concerto risiede non solo nella qualità musicale, ma anche nel modo in cui si intrecciano le note con la spiritualità. Durante l’evento, l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba offrirà ai presenti una catechesi che aiuterà a riflettere sul significato del Santo Natale. Questa combinazione di musica e messaggio religioso rende il concerto ancora più significativo.

Il coro e il suo ruolo nella comunità

Il coro, sotto la direzione del Maestro Davide Basaldella, non si limiterà a questo evento, ma sarà anche protagonista di altre celebrazioni liturgiche durante il periodo natalizio. Dalla Messa in nocte del 24 dicembre fino alle solenni celebrazioni del giorno di Natale, il coro sarà un elemento centrale nella vita della comunità. Inoltre, parteciperà anche al Te Deum laudamus del 31 dicembre e alla Messa del giorno successivo, che celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio.

Attività della Cappella musicale

Oltre a queste celebrazioni, la Cappella musicale è coinvolta in eventi significativi come la chiusura dell’Anno giubilare, programmata per domenica 28 dicembre, e l’ordinazione di quattro diaconi che avverrà il 4 gennaio. Entrambi gli eventi saranno animati dal Coro del Vescovo, confermando l’importanza della musica sacra nel contesto della fede.

Un evento che segna la chiusura dell’Anno Santo

Il concerto del 21 dicembre rappresenta un momento speciale non solo per il Natale, ma anche per la conclusione dell’Anno Santo. Questo evento segna la fine di una serie di concerti giubilari che hanno avuto inizio nell’aprile del 2025, con l’intento di arricchire il percorso spirituale della comunità attraverso la musica, elevando così la cultura musicale nel contesto religioso.

In un periodo in cui la pace e la riflessione sono fondamentali, il concerto di Natale a Udine si propone come un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza che unisce fede e arte. La Cappella musicale della Cattedrale di Udine invita tutti a partecipare a questo evento che promette di scaldare i cuori e di illuminare l’anima in vista delle festività natalizie.