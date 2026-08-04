Conflitti generazionali: come gestire i rapporti difficili con la madre

Il rapporto tra madre e figlia è uno dei legami più intensi e complessi che esistano. Può essere fonte di grande gioia e sostegno, ma anche di tensioni e conflitti profondi. Molte donne, anche da adulte, si trovano a dover affrontare dinamiche complicate con le proprie madri, che possono influenzare significativamente la loro vita emotiva e relazionale.

Questo fenomeno è così diffuso che trasmissioni come C’è posta per te spesso ospitano storie di figlie in rotta con le madri o di mamme che cercano di riconciliarsi con le figlie che le hanno allontanate. Il legame con la madre è una presenza costante, che si porta dentro anche a distanza di 500 chilometri.

Le radici dei conflitti: da dove nascono le tensioni?

Le cause dei conflitti tra madre e figlia sono molteplici e spesso affondano le radici nell’infanzia. Durante l’adolescenza, il rapporto diventa particolarmente delicato, con la figlia che cerca di affermare la propria indipendenza e la madre che fatica a lasciare andare. Questo periodo, che va dai 12 ai 18 anni è caratterizzato da forti tensioni e scontri, ma è anche un passaggio necessario per la crescita e l’autonomia della figlia.

Tuttavia, anche da adulte, molte donne continuano a vivere conflitti con le proprie madri. Alcune madri tendono a essere troppo invadenti, criticando ogni scelta della figlia, mentre altre, al contrario, possono diventare distanti e fredde, come se la figlia avesse smesso di essere una priorità. Questi comportamenti possono generare risentimento e difficoltà nel rapporto.

Le ferite dell’infanzia e dell’adolescenza

Le ferite emotive accumulate durante l’infanzia e l’adolescenza possono lasciare segni profondi. Anche quando queste ferite sembrano cicatrizzate, possono continuare a fare male nel cuore. Per superare questi conflitti, è fondamentale portare alla luce i motivi del rancore e cercare di parlarne con la madre in modo pacato e costruttivo.

La professoressa Maria Malucelli, docente di psicologia clinica e psicoterapeuta a Roma, sottolinea l’importanza della comunicazione: le parole vincono su tutto. Parlare apertamente delle proprie emozioni e dei propri sentimenti può aiutare a riannodare i fili della comunicazione e a superare le incomprensioni.

Le proiezioni materne e il bisogno di autonomia

Spesso le madri tendono a proiettare sulle figlie le proprie aspettative e desideri. Questo può creare tensioni, soprattutto quando la figlia sente di dover seguire una strada diversa da quella che la madre ha immaginato per lei. La professoressa Malucelli consiglia alle figlie di riconoscere queste proiezioni e di dire apertamente alla madre: colgo i tuoi desideri, non ti preoccupare. Ma io non sono te e devo seguire la mia strada.

Per facilitare il dialogo, la psicoterapeuta suggerisce di adottare un diario in cui madre e figlia possano scrivere ciò che non approvano l’una dell’altra. Questo esercizio può aiutare a esprimere le proprie opinioni in modo civile e senza animosità, favorendo una maggiore comprensione reciproca.

Gli errori più frequenti delle madri

Le madri possono commettere errori che peggiorano il rapporto con le figlie. Uno degli errori più comuni è quello di essere troppo invadenti, criticando ogni scelta della figlia, anche quando questa è diventata adulta e indipendente. Altre madri, invece, possono diventare troppo distanti, come se la figlia avesse smesso di essere una priorità.

Un altro tema spinoso è quello delle disuguaglianze tra fratelli. Molte figlie si sentono sfavorite rispetto ai fratelli, percependo un trattamento diverso da parte dei genitori. Questo può generare risentimento e difficoltà nel rapporto. È importante che le madri riconoscano queste disparità e cerchino di bilanciare le attenzioni verso tutti i figli, senza creare sensazioni di esclusione.

Le aspettative e il bisogno di accettazione

Le madri spesso proiettano sulle figlie le proprie aspettative e frustrazioni. Questo può portare a tensioni quando la figlia decide di seguire una strada diversa da quella che la madre aveva immaginato per lei. Le madri possono rimanere deluse e rinfacciare alla figlia le scelte che ha fatto, generando un senso di inadeguatezza e minando l’autostima della figlia.

È importante che le madri comprendano che le figlie hanno uno sviluppo psicoaffettivo diverso e che devono essere accettate per quello che sono. La professoressa Malucelli sottolinea che l’amore non si misura al chilo. Ogni figlia è unica e speciale, e deve essere accettata per quello che è, senza essere giudicata o criticata aspramente.

Se i conflitti diventano troppo intensi e non si riesce a venirne fuori, è utile chiedere aiuto a una psicoterapeuta. La terapia cognitivo-comportamentale può essere molto efficace, con solo 7 sedute sufficienti per ridurre i conflitti. In alternativa, nei consultori familiari si può chiedere l’intervento gratuito di un mediatore familiare, che può aiutare a superare le difficoltà e a migliorare la comunicazione tra madre e figlia.