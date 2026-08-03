Protezione oculare durante l’eclissi solare: consigli essenziali

L’eclissi solare del 12 agosto 2026 promette di essere uno spettacolo celeste indimenticabile. Tuttavia, dietro la sua bellezza si nasconde un pericolo spesso sottovalutato: il rischio di danneggiare irreparabilmente la vista. La luce solare, anche quando il Sole è parzialmente oscurato dalla Luna, può causare lesioni gravi alla retina in particolare alla macula la parte responsabile della visione dettagliata.

Il Ministero della salute in collaborazione con la Commissione nazionale per la prevenzione della cecità e dell’ipovisione e la Fondazione IRCCS Bietti ha diffuso raccomandazioni precise per osservare l’eclissi in sicurezza. La dottoressa Monica Varano, direttrice scientifica della Fondazione Bietti, sottolinea che la diminuzione della luminosità durante un’eclissi non riduce la pericolosità dei raggi solari.

Il pericolo della retinopatia solare

La retinopatia solare o maculopatia fototraumatica è una lesione della retina causata dall’esposizione prolungata alla luce solare. Questo danno può essere irreversibile e colpisce i fotorecettori e l’epitelio pigmentato retinico. Il problema più insidioso è che il danno è indolore il che significa che chi osserva l’eclissi senza protezioni spesso non avverte alcun fastidio immediato.

I sintomi possono manifestarsi solo dopo alcune ore o addirittura nei giorni successivi. Tra i disturbi più comuni vi sono: riduzione della vista centrale, comparsa di una macchia scura o sfocata al centro del campo visivo, immagini distorte, difficoltà nella lettura, alterata percezione dei colori e aumento della sensibilità alla luce. In alcuni casi, il recupero è completo, mentre in altri permane una riduzione permanente della capacità visiva.

Perché gli occhiali da sole non bastano

Uno dei luoghi comuni più diffusi è che gli occhiali da sole anche quelli molto scuri, possano proteggere la retina durante l’osservazione del Sole. In realtà, per osservare l’eclissi in sicurezza è necessario utilizzare esclusivamente occhiali certificati conformi alla norma internazionale ISO 12312-2 progettati specificamente per l’osservazione diretta del Sole.

Gli occhialini devono essere integri, privi di graffi o danneggiamenti e indossati per tutta la durata dell’osservazione. Non sono sicuri i normali occhiali da sole, vetri affumicati, pellicole radiografiche, CD, DVD o altri materiali improvvisati, filtri fotografici non progettati per l’osservazione diretta del Sole.

Consigli per un’osservazione sicura

Il Ministero della Salute sottolinea che osservare direttamente il Sole è sicuro esclusivamente utilizzando occhiali specifici per eclissi certificati. È fondamentale seguire alcune precauzioni:

Indossare gli occhiali certificati prima di rivolgere lo sguardo verso il Sole e mantenerli per tutto il tempo dell’osservazione.

Prestare particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti che spesso osservano il fenomeno con curiosità senza percepire il pericolo.

che spesso osservano il fenomeno con curiosità senza percepire il pericolo. Non utilizzare binocoli, telescopi o fotocamere privi di filtri solari certificati montati anteriormente all’obiettivo.

L’eclissi rappresenta un momento di particolare rischio, ma la protezione della vista è fondamentale durante tutta la stagione estiva. Le radiazioni ultraviolette possono favorire l’invecchiamento precoce delle strutture oculari, aumentare il rischio di cataratta e contribuire ad alcune patologie della superficie oculare. Per questo gli specialisti consigliano di utilizzare quotidianamente occhiali da sole con filtri UV certificati e montature avvolgenti, associandoli, quando possibile, a un cappello con tesa larga, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Quando rivolgersi all’oculista

Dopo l’osservazione dell’eclissi è importante non sottovalutare alcun cambiamento della vista. Anche un lieve appannamento, una macchia centrale, difficoltà nella lettura o una maggiore sensibilità alla luce richiedono una valutazione specialistica tempestiva. La diagnosi precoce attraverso l’esame del fondo oculare e l’OCT (tomografia a coerenza ottica) permette di documentare l’eventuale danno retinico e di seguirne l’evoluzione nel tempo.

L’eclissi del 12 agosto 2026 sarà uno spettacolo naturale straordinario. Perché resti soltanto un ricordo affascinante è fondamentale seguire rigorosamente le indicazioni del Ministero della Salute: mai osservare direttamente il Sole senza dispositivi certificati. Bastano pochi secondi di esposizione non protetta per provocare lesioni che, in alcuni casi, possono compromettere la vista per sempre.