Riccione Wellness Academy: allenamenti gratuiti dal 4 al 28 agosto 2026

Riccione si prepara a ospitare la Riccione Wellness Academy 2026 un’iniziativa che trasformerà piazzale Roma in una palestra a cielo aperto dal 4 al 28 agosto. L’evento, che ha riscosso grande successo nelle edizioni precedenti, offre a residenti e turisti l’opportunità di praticare sport e benessere in un contesto unico, con vista mare.

L’iniziativa è promossa da Promhotels Riccione e vede la collaborazione di Fluxo Movement e Gold Wellness Academy con il supporto della federazione Icyff e delle biciclette Technogym. Un’occasione imperdibile per chi desidera unire vacanza e attività fisica.

Un programma ricco e variegato

La Riccione Wellness Academy 2026 propone un calendario fitto di appuntamenti, con due sessioni giornaliere: una al mattino e una nel tardo pomeriggio. Le lezioni mattutine, dalle 7 alle 8, includono yogaginnastica posturalepilatesallenamento funzionale e flexability. Nel pomeriggio, dalle 18:30 alle 19:30, si potranno seguire corsi di pilatestotal bodyallenamento funzionalefit dance e yoga.

Per partecipare, è sufficiente registrarsi sulla pagina ufficiale /riccione-wellness-academy/. Ai partecipanti è richiesto di portare il proprio tappetino, ma l’organizzazione metterà a disposizione una quantità limitata di tappetini sul posto.

Novità 2026: le sessioni serali di Group Cycling

Tra le novità di quest’anno, spiccano le sette sessioni serali speciali di Group Cycling/Cyclex realizzate in partnership con Gold Wellness Academy. Le lezioni, curate dai trainer esperti di Fluxo Movement saranno strutturate per livelli di intensità differenti, accogliendo sia principianti che atleti più allenati.

Per l’occasione, la federazione Icyff metterà a disposizione 50 stationary bike firmate Technogym permettendo ai partecipanti di pedalare a ritmo di musica fronte mare. Un’esperienza unica che unisce sport, divertimento e relax.

Riccione: la destinazione ideale per le vacanze attive

Riccione si conferma una delle mete preferite per chi cerca una vacanza attiva, capace di unire attività fisicabenessere e relax. Oltre alla Riccione Wellness Academy la città offre numerose opportunità per praticare sport, come il cicloturismo lungo il lungomare e tra le colline dell’entroterra.

Con itinerari adatti a diversi livelli di preparazione, Riccione permette di alternare pedalate rilassate sul lungomare a percorsi più impegnativi tra vigne, uliveti e colline. Grazie alla presenza di numerosi servizi dedicati ai ciclisti e dei bike hotel anche chi viaggia senza un programma sportivo strutturato può inserire facilmente una giornata sulle due ruote all’interno della propria vacanza.

La Riccione Wellness Academy 2026 rappresenta quindi un’opportunità unica per vivere una vacanza all’insegna del benessere, dello sport e del divertimento, in un contesto unico come quello della Perla Verde.