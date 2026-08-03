STEC nel latte crudo: rischi, prevenzione e linee guida per i consumatori

Il consumo di latte crudo e formaggi artigianali è una tradizione radicata in molte culture, ma nasconde potenziali rischi per la salute. I batteri Escherichia coli produttori di Shiga-tossina (STEC) rappresentano una minaccia concreta, soprattutto per le categorie più vulnerabili come i bambini. Recenti episodi hanno riportato all’attenzione pubblica la necessità di adottare misure preventive efficaci lungo tutta la filiera produttiva.

Le autorità sanitarie italiane, tra cui il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno sviluppato linee guida specifiche per mitigare il rischio di contaminazione. Queste indicazioni mirano a garantire la sicurezza degli alimenti, preservando al contempo le tradizioni gastronomiche locali.

I rischi legati agli STEC

Gli STEC sono batteri che possono causare infezioni con sintomi che vanno dalla diarrea lieve alla colite emorragica fino alla sindrome emolitico-uremica (SEU) una complicanza grave che può portare a insufficienza renale acuta e danni neurologici permanenti. I bambini di età inferiore ai cinque anni sono i più vulnerabili.

La contaminazione del latte avviene principalmente durante la mungitura, attraverso il contatto con materiale fecale. Se il latte non subisce un trattamento termico adeguato, come la pastorizzazione, i batteri possono sopravvivere e moltiplicarsi, rappresentando un rischio per la salute dei consumatori.

Le misure preventive lungo la filiera

Per ridurre il rischio di contaminazione, le nuove linee guida raccomandano un approccio integrato che coinvolge tutte le fasi della produzione, dalla stalla alla tavola. Tra le misure principali figurano:

Mantenimento di elevati standard igienici negli allevamenti e durante la mungitura

negli allevamenti e durante la mungitura Monitoraggio periodico della presenza di STEC nel latte e nell’ambiente di produzione

della presenza di STEC nel latte e nell’ambiente di produzione Rispetto della catena del freddo per evitare la proliferazione batterica

per evitare la proliferazione batterica Formazione degli operatori per garantire la corretta manipolazione degli alimenti

Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione della contaminazione fecale durante la mungitura, considerata il principale meccanismo di ingresso degli STEC nella filiera lattiero-casearia.

L’importanza dell’etichettatura

Le linee guida sottolineano la responsabilità degli operatori del settore alimentare nel garantire la sicurezza del prodotto. In assenza di una fase equivalente alla pastorizzazione, ogni produttore deve dimostrare che il proprio processo produttivo è in grado di prevenire, eliminare o ridurre il rischio microbiologico a livelli accettabili.

Nei casi in cui il produttore non sia in grado di dimostrare l’efficacia del processo produttivo, è raccomandata un’etichettatura che sconsigli il consumo dei prodotti da parte delle categorie più vulnerabili, tra cui i bambini.

Il contesto dei formaggi artigianali

L’Italia vanta una ricca tradizione di formaggi artigianali prodotti con latte non pastorizzato. Sebbene la maggior parte di questi prodotti non presenti un rischio significativo, grazie alle caratteristiche del processo produttivo e della maturazione, il rischio di infezione associato a prodotti freschi o di malga non è trascurabile.

Le nuove linee guida non mirano a mettere in discussione questa tradizione, ma a rafforzare i controlli e ad adottare misure di prevenzione in tutte le fasi della produzione. L’obiettivo è ridurre il rischio di contaminazione, preservando al contempo la qualità e la sicurezza degli alimenti.

Le nuove linee guida rappresentano uno strumento prezioso per garantire la sicurezza alimentare, proteggendo la salute dei consumatori e preservando le tradizioni gastronomiche locali.