Conor McGregor, pugile irlandese, combatte per la federazione statunitense Ultimate Fighting Championship, nella quale è stato campione dei pesi leggeri e dei pesi piuma. Ecco la sua dieta che consiste in 6 pasti giornalieri per ottenere questa muscolatura.

Conor McGregor: la dieta dei 6 pasti giornalieri

Conor McGregor, campione di arti marziali miste, pugile di origine irlandese, combatte per la federazione USA, Ultimate Fighting Championship. “The Notorious”, è il soprannome di McGregor che deriva dalla sua capacità di mettersi sempre nei guai che l’ha fatto essere “famoso” e dalla passione per il rapper americano The Notorious Big.

Con la vittoria sul suo avversario Eddie Alvarez all’evento UFC 205, Conor è diventato inoltre il primo lottatore nella storia della UFC a detenere contemporaneamente due titoli mondiali. Ma come ha ottenuto un fisico così muscoloso come quello di oggi, partendo da una forma fisica magra e asciutta?

Al primo posto nella classifica di Forbes nel 2021, tra gli atleti più pagati al mondo, con un patrimonio complessivo di 180 milioni di dollari, McGregor è padre di tre bambini avuti dalla compagna Dee Devlin. Oltre alla famiglia il campione di pugilato si dedica completamente alla forma fisica seguendo un rigido allenamento e una dieta composta da almeno 6 pasti al giorno.

In cosa consiste la dieta di Conor McGregor? Il 35enne segue un rigido regime alimentare ma con qualche eccezione, soltanto quando non deve prepararsi per un match.

“The Notorious” è stato seguito da un nutrizionista per prepararsi a un importante incontro di arti marziali miste. La sua dieta consisteva in fonti di proteine magre come pollo, pesce, salmone, manzo, uova, ma anche carboidrati complessi e spezie come erbe aromatiche, basilico, origano: basta che ci sia varietà. La dieta di McGregor si basa su sei pasti al giorno, ecco una sua giornata alimentare tipo.

A colazione McGregor assume avena con uova e verdure saltate in padella; a metà mattinata insalata di frutta ed erbe aromatiche con miele biologico. A pranzo petto di pollo con riso e asparagi e, nel pomeriggio un frullato di proteine del siero del latte alla vaniglia con burro di noci. Infine a cena uno stufato di agnello irlandese con patate e, dopo cena, un ultimo spuntino con proteine del siero di latte fatte in casa e da bere, tè biologico.

La dieta di Conor McGregor: segreti della forma di “The Notorious”

Conor McGregor, combattente irlandese di MMA, 35 anni e padre di tre figli, lotta per la federazione americana UFC è tornato più in forma che mai seguendo una rigida dieta per mettere su peso, unita ad affinare la tecnica. Così il pugile, dopo una serie di infortuni, è tornato a combattere più in determinato che mai. Abbiamo visto quanto sia rigida la sua alimentazione che in soli 6 mesi gli ha fatto prendere ben 12 chili di muscoli.

Il suo fisico scolpito, poco più di 86kg di muscoli per il combattente più famoso al mondo, è dovuto soprattutto ad “allenamento per l’ipertrofia, pesi liberi e sei pasti al giorno attentamente studiati su misura per il suo corpo”. Ma non solo. “The Notorious”, come già detto, è molto attento all’alimentazione, specialmente quando è in fase di preparazione a un importante match.

In conclusione la dieta di Conor McGregor punta molto sulle proteine ​​e su alcuni tipi di carboidrati molto specifici, vale a dire frutta, verdure verdi, patate dolci e zucca. Evita sempre il cibo da asporto ma confessa di essere goloso di dolci. Alla fine, però, lui punta tutto su una dieta “pulita”, che per McGregor significa “carne di buona qualità, verdure di buona qualità, carboidrati di buona qualità come patate dolci e zucca”. Nient’altro.